　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍帶主廚公開耶誕限定甜點「金莓麥」食譜　必備食材竟然有它？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼甜點,藍帶,主廚,黑麥汁,Angela,草莓。（圖／台灣菸酒提供）

▲放上滿滿草莓的甜點，令人垂涎。不過，其中有款必備食材，絕對讓一般人猜不到！

圖、文／台酒生技提供

都說做甜點最療癒，做的過程療癒自己，完成的作品療癒家人朋友！在這溫馨歡樂的節日，不妨試著親自動手做做甜點，保證能成為歡聚時刻的一大亮點，留下美好的Happy Ending。

法國藍帶廚藝學院的甜點主廚Angela公開不敗甜點食譜：草莓水果派，關鍵祕訣是在塔皮製作過程加入減糖配方的「黑麥汁」，帶氣泡的黑麥汁讓底層塔皮增添香氣和蓬鬆酥爽的口感，襯托出新鮮草莓的酸甜香氣，同時對比出卡士達醬的濃郁奶香！

▲▼甜點,藍帶,主廚,黑麥汁,Angela,草莓。（圖／台灣菸酒提供）

▲減糖配方的「黑麥汁」，竟然是做甜點的秘密武器？

食材準備：

《甜酥塔皮》 6吋
1. 低筋麵粉 125g
2. 無鹽奶油 62g
3. 蛋黃 10g
4. 黑麥汁 30g
5. 鹽 1.5g

《莓果醬》
1. 冷凍草莓 150g
2. 冷凍覆盆子 75g
3. 細砂粉 90g

《卡士達醬》 6吋
1. 牛奶 125g
2. 細砂 22g
3. 香草葉 1/4根
4. 玉米粉 12g
5. 蛋黃 30g
6. 室溫奶油 15g
7. 萊姆酒 少許

作法：
Ａ《黑麥汁酥塔皮》
1. 麵粉與奶油拌勻
2. 加入蛋黃與台酒黑麥汁拌勻成糰
3. 冷藏2小時以上（最後一天）
4. 將麵糰桿開後入塔模中
5. 整形後，底部打洞，冷凍10分鐘
6. 送進175度烤箱，烤25分鐘

▲▼台酒生技，台灣菸酒，耶誕，甜點。（圖／台灣菸酒提供）

▲黑麥汁酥塔皮。


Ｂ《覆盆子草莓果醬》
1. 將草莓與覆盆子與砂糖混合放置30分鐘以上
2. 以中火加熱熬煮至濃稠果醬狀
3. 放涼備用

▲▼台酒生技，台灣菸酒，耶誕，甜點。（圖／台灣菸酒提供）

▲覆盆子草莓果醬。

Ｃ《卡士達醬》
1. 將香草籽取出加入牛奶中
2. 將蛋黃與砂糖以打蛋器拌勻後，加入玉米粉拌勻
3. 將牛奶鍋加熱至鍋邊冒泡，熄火
4. 將牛奶倒2/3到入蛋黃中，倒的過程中要不停攪拌
5. 將拌勻蛋奶鍋倒回牛奶鍋中，繼續加熱
6. 加熱過程中不斷以打蛋器攪拌，煮到卡士達醬變濃稠，冒大泡泡後，繼續煮至光滑即可
7. 加入適量蘭姆酒，攪拌至溫熱後，加入常溫奶油，再以打蛋器拌勻
8. 冷藏備用
9. 使用前再以打蛋器打至光滑狀即可使用

藍帶主廚公開耶誕限定甜點「金莓麥」食譜　必備食材竟然有它？（圖／台酒生技提供）

▲卡士達醬。

以上ABC三個部分陸續完成後，將《黑麥汁酥塔皮》取出並薄薄抹上一層《覆盆子草莓果醬》，再將《卡士達醬》均勻擠蓋，最後將新鮮切半的草莓裝飾其上，就完成了充滿耶誕歡樂的幸福甜點《金莓麥》啦！

台酒生技減糖配方黑麥汁購買連結：
https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cpinfosale.aspx?id=7058&catid=8

▲▼甜點,藍帶,主廚,黑麥汁,Angela,草莓。（圖／台灣菸酒提供）

▲▼台酒生技，台灣菸酒，耶誕，甜點。（圖／台灣菸酒提供）

▲▼甜點,藍帶,主廚,黑麥汁,Angela,草莓。（圖／台灣菸酒提供）

▲跟著藍帶主廚的美味秘訣與食譜，耶誕限定甜點就能上桌！

ET快訊
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：藍帶,主廚,甜點,耶誕,台酒,草莓,黑麥汁,Angela

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊東京藍帶學院百萬體驗課！不會英日文也能拿證書

繼寶可夢後，下一波打怪狂潮？戰勝10隻黏黏怪物抽好禮！

女神張景嵐跑速357倍狂飆　笑贏馬拉松國手張嘉哲？網友驚呼：Sport卡神厲害

已逝毛孩緊貼心窩：不管去哪裡我都會陪你！這款紀念暖哭拔麻

出門在外安全第一！桃園機場規劃「貼心設施」　旅客暖心：台灣真的很友善

清淨機霸主4ni？ZERO+寵物濾網、自動除菌離子　跟細毛皮屑說掰掰

冬天94要在家吃鍋，是什麼秘製湯頭讓鄉民難忘不已！？

傾聽身邊微弱呼救聲　一句暖心問候拉回脆弱的他們

跨年熱點Top3出爐！把握保暖原則　行李秒收好輕鬆出遊

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

蜜雪薇琪超甜對唱《小酒窩》　感動粉絲：比閨蜜還要好的感情

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

影／台積電3奈米廠19日環評　環團：再生能源使用提高到100％

好市多5折！星巴克「黑白隨行杯」2件779元　網一試用驚：送防拔吸管耶

好市多499元限定蛋糕瘋搶　她曝神秘吃法：自己人知道就好不然又缺貨

32歲媽寶男怕單身一輩子以死逼嫁　前女友傻眼：父母還要告我

台鐵「郵輪式列車」春季遊程公布！6條全新路線限量開賣

公公洗碗槽「吐黃痰、熄菸」！她崩潰悟：到朋友家作客自備碗筷

看完「誰摔死了李新」！作家曝血淋淋4點：台灣人寧願相信類戲劇

爸媽軍公教退休閒翻！他求救「有什麼娛樂推薦」　網笑推：轉職優土伯

「友善電梯」擠滿人！2寶奶爸推嬰兒車苦等10min　扛娃爬6層樓氣炸

邱智淵／辭而不退蔡主席　

「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

HOT・Stuff／小鹿斑比跳上側背包　Cath Kidston新聯名太勸敗

美國聯邦政府22日恐關門！　川普「蓋高牆」預算大卡關

北市就職大典預算僅35萬　段宜康爆：花蓮已編235萬

老公FB忘登出「想去休息嗎」抓包偷情私訊！　她卻心軟了：他很可憐

屍體遭無良人「刻人名+割花」！1.7m海豚獨躺海灘　死相超悽慘

PS4《刀劍神域 奪命凶彈 完全版》影片公開 NS版明年登場

待得久不是忠誠，是「跑不掉」！想升主管...掌握3個「不要」

影／台積電3奈米廠19日環評　環團：再生能源使用提高到100％

生活熱門新聞

女Coser「單布刺客裝」太邪..

486先生員工「每人分紅23萬..

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分..

屁孩大笑逼問單親女童「爸爸名字..

孫安佐：我很崇拜館長　求評體態

中華郵政宣布明年招考1750人..

冷到爆！冷氣團夜襲9.5℃刷新..

懶人包破解非洲豬瘟！罐頭外不准..

白牌上快速道路！她PO網竟被車..

網紅空姐偷吃還搶小孩！他忍痛辦..

非洲豬瘟真正「檢疫漏洞」在海上..

2年存10萬！她們用「夢想基金..

馬尾妹鼻涕兩大管！網美照秒壞掉

正妹買早餐　朋友酸大食量沒人要

更多熱門

相關新聞

全台10大熱門聖誕景點網友討論爆表

聖誕節就要到了，還沒想好要去哪玩嗎？網路聲量觀測平台整理出今年網友最期待的10大聖誕景點，其中發現百貨商場占了半數，但第1名卻是由新北歡樂耶誕城拔得頭籌。

美！海港城設「巨型聖誕萬花筒」

李佳芬義賣助家扶：嫌社會沒溫暖不如自己送暖

社區辦耶誕Buffet！鄰居扛鍋裝完秒閃

草莓「剃平頭」　網：要先理髮？

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 鈕承澤 防彈少年團BTS 王令麟 貴婦奈奈 網紅空姐 孫安佐 宥勝 姚人多 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 誰摔死了李新 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 謝盈萱 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 藤井樹 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面