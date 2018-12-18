藍帶主廚公開耶誕限定甜點「金莓麥」食譜　必備食材竟然有它？

▲放上滿滿草莓的甜點，令人垂涎。不過，其中有款必備食材，絕對讓一般人猜不到！

圖、文／台酒生技提供

都說做甜點最療癒，做的過程療癒自己，完成的作品療癒家人朋友！在這溫馨歡樂的節日，不妨試著親自動手做做甜點，保證能成為歡聚時刻的一大亮點，留下美好的Happy Ending。

法國藍帶廚藝學院的甜點主廚Angela公開不敗甜點食譜：草莓水果派，關鍵祕訣是在塔皮製作過程加入減糖配方的「黑麥汁」，帶氣泡的黑麥汁讓底層塔皮增添香氣和蓬鬆酥爽的口感，襯托出新鮮草莓的酸甜香氣，同時對比出卡士達醬的濃郁奶香！

▲減糖配方的「黑麥汁」，竟然是做甜點的秘密武器？

食材準備：

《甜酥塔皮》 6吋

1. 低筋麵粉 125g

2. 無鹽奶油 62g

3. 蛋黃 10g

4. 黑麥汁 30g

5. 鹽 1.5g

《莓果醬》

1. 冷凍草莓 150g

2. 冷凍覆盆子 75g

3. 細砂粉 90g

《卡士達醬》 6吋

1. 牛奶 125g

2. 細砂 22g

3. 香草葉 1/4根

4. 玉米粉 12g

5. 蛋黃 30g

6. 室溫奶油 15g

7. 萊姆酒 少許

作法：

Ａ《黑麥汁酥塔皮》

1. 麵粉與奶油拌勻

2. 加入蛋黃與台酒黑麥汁拌勻成糰

3. 冷藏2小時以上（最後一天）

4. 將麵糰桿開後入塔模中

5. 整形後，底部打洞，冷凍10分鐘

6. 送進175度烤箱，烤25分鐘

▲黑麥汁酥塔皮。



Ｂ《覆盆子草莓果醬》

1. 將草莓與覆盆子與砂糖混合放置30分鐘以上

2. 以中火加熱熬煮至濃稠果醬狀

3. 放涼備用

▲覆盆子草莓果醬。

Ｃ《卡士達醬》

1. 將香草籽取出加入牛奶中

2. 將蛋黃與砂糖以打蛋器拌勻後，加入玉米粉拌勻

3. 將牛奶鍋加熱至鍋邊冒泡，熄火

4. 將牛奶倒2/3到入蛋黃中，倒的過程中要不停攪拌

5. 將拌勻蛋奶鍋倒回牛奶鍋中，繼續加熱

6. 加熱過程中不斷以打蛋器攪拌，煮到卡士達醬變濃稠，冒大泡泡後，繼續煮至光滑即可

7. 加入適量蘭姆酒，攪拌至溫熱後，加入常溫奶油，再以打蛋器拌勻

8. 冷藏備用

9. 使用前再以打蛋器打至光滑狀即可使用

▲卡士達醬。

以上ABC三個部分陸續完成後，將《黑麥汁酥塔皮》取出並薄薄抹上一層《覆盆子草莓果醬》，再將《卡士達醬》均勻擠蓋，最後將新鮮切半的草莓裝飾其上，就完成了充滿耶誕歡樂的幸福甜點《金莓麥》啦！

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