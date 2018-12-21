　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術腫瘤離奇「3個月消失」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術3個月腫瘤神奇消失。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲原本被認為生命只剩9個月的女童，3個月後腫瘤竟然消失。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

國際中心／綜合報導

美國德州一名11歲女童被確診患有死亡率極高的腦癌，而且因為十分罕見，被告知目前沒有治癒的方法，所以只施以最基本的放射線治療，幾個月後她的腦內的腫瘤卻神奇消失，讓醫生看到都不敢置信，「這真的是太不尋常了。」

來自德州布達(Buda)的11歲女童多斯(Roxli Doss)，今年夏天開始持續的頭痛並且容易疲倦，在多次造訪兒科後，6月時終於確診罹患「瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤」(diffuse intrinsic pontine glioma)，這是一種非常罕見的侵襲性癌症，容易發生在5至9歲的兒童，大多數患者確診後生命最多僅能持續9個月。

醫生認為多斯恐怕也命不久矣，便讓她採取1周6天的放射線治療，以減緩腫瘤生長的速度，然而3個月後卻出現奇蹟，多斯9月7日所進行的核磁共振成像掃描(MRI)結果，竟然沒有掃到任何腫瘤，讓醫生看到也大為吃驚，多斯的父母則認為，這是上帝賜予他們家的奇蹟。

多斯的情況雖然罕見，但並非首例，在過往的科學報告中，也曾有某些癌症會自行消退的案例，1988年一名患有腎癌的男子，手術切除部分腫瘤後，剩餘的腫瘤也接著消失。英國巴斯大學(University of Bath)博士赫馬迪(Dr Momna Hejmadi)認為，其中一個可能的原因，與手術後身體會對特定抗原產生免疫反應，進而消滅癌細胞，不過多斯所患的癌細胞比較特殊，仍需要持續接受治療，以提升免疫力避免復發。

ET快訊
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了
誰逼死蘇啟誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」
丫頭被女星害解約！黑人猜「黑澀會關鍵字」名字曝光傻眼
負二代夢見明牌還清債　喜去還願卻「整間廟不見」

關鍵字：Roxli Doss,腫瘤,腦癌,德州,美國,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獸母逼15歲女兒下海賣淫　「1天5人」1年半超過1000次

中國留學生偷下「無色無味」劇毒　黑人室友遇害傻眼：以為我們很要好

性感女模再度放送裸體　梵蒂岡「裸坐聖經」來不及穿褲就被抓

法國小姐比賽直播後台　20歲佳麗脫衣慘被「放送露點」

少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

老公「常出差」騙她是情報員　真相卻是1夫3妻還生了13子

11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術腫瘤離奇「3個月消失」

小18歲嫩女友被逼信教想分　暴力男惱羞狂毆至「肋骨斷裂」再搶錢

獸母逼15歲女兒下海賣淫　「1天5人」1年半超過1000次

沼澤捕獲5.5m巨蟒！獵人搶救佛州生態系統　賺進1.4萬台幣

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術腫瘤離奇「3個月消失」

小18歲嫩女友被逼信教想分　暴力男惱羞狂毆至「肋骨斷裂」再搶錢

獸母逼15歲女兒下海賣淫　「1天5人」1年半超過1000次

沼澤捕獲5.5m巨蟒！獵人搶救佛州生態系統　賺進1.4萬台幣

2公寓頂樓間跳來跳去　高中屁孩酒後「踩破遮雨棚」20樓活活摔死

被掐脖威脅...拳擊辣妹膝蓋重擊！踢爆前夫一顆蛋「直接絕育」

中國留學生偷下「無色無味」劇毒　黑人室友遇害傻眼：以為我們很要好

持「泰瑟槍」上門討監護權！見女兒要報警　母竟一槍爆頭斃了她

3公民連續被逮捕！加拿大一次驅逐160名「非法中國移民」

德州「衣櫥女孩」被救出17年　爆非禮14歲少女「還住進家裡」

魅力不減！PABLO開幕首日出現200人以上排隊人潮

快訊／台大教授2天前嗆「江宜樺別回台大」　遭怪男衝社區揮刀攻擊　

護髮食材曝光！吃辣椒、蝦子也行...靠「4種營養」防禿

王浩宇「泡泡會吹破」　韓國瑜愣問：「他哪位？罵我別插隊」

60歲老翁求美女醫「手動挖便秘」！　她奮力試完…「看到邪惡笑容」大崩潰

燒錢買貓用暖桌！開箱主子秒做「崩潰抉擇」　奴才哭：心好累

鄭麗文：民進黨主席選舉是「換英」第一步

「摩羯座2018桃花旺」！　苦主「魯一年」：都是大騙子

超逼真Gameboy有「超實用功能」！　3C控全淪陷

影／賓士金髮妹「漂移對罵」男騎士　 網掀「4輪嘴臉PK禁行機車」　

國際熱門新聞

即／堪察加半島外海規模7.4強..

老婦自願被剮成2.7萬片屍塊！

南海建軍基地！印尼總統向陸喊話..

3公民被逮　加國驅逐160非法..

駐敘美軍全面撤離　庫德民兵被放..

俄羅斯外海規模7.4強震　深度..

不當中東警察　川普：讓別人去戰..

移工抓狂　爆頭見骨砍死1女傷2..

黑人兌換3萬支票　反被上銬

美起訴2陸駭客　竊取10萬海軍..

深山割喉北歐2女　4嫌拍影片效..

直播後台畫面　佳麗更衣慘被看光

獸母逼女賣淫　1年半超過100..

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

更多熱門

相關新聞

搶救生態系統！獵人捕5.5m巨蟒　賺進1.4萬台幣

美國佛羅里達州先前施行一項「蟒蛇消除計畫」，作為這項計畫的響應者，蛇獵人約翰（John Hammond）在日前捕獲一條長18英尺（約5.5公尺）、重150磅（約68公斤）的蟒蛇，是該計畫至今抓到最大的一條蛇；而他更因此獲得捕蛇的報酬450美元（約台幣1萬4），在幫助當地被蟒蛇破壞的生態系統之餘，還能順便讓荷包也賺滿滿。

美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

恐怖男偷下劇毒　謀害黑人室友

美起訴中駭客　陸：你們捏造事實

3公民被逮　加國驅逐160非法中國移民

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面