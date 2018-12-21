11歲女童罹致命腦癌　醫生放棄手術腫瘤離奇「3個月消失」

▲原本被認為生命只剩9個月的女童，3個月後腫瘤竟然消失。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

國際中心／綜合報導

美國德州一名11歲女童被確診患有死亡率極高的腦癌，而且因為十分罕見，被告知目前沒有治癒的方法，所以只施以最基本的放射線治療，幾個月後她的腦內的腫瘤卻神奇消失，讓醫生看到都不敢置信，「這真的是太不尋常了。」

來自德州布達(Buda)的11歲女童多斯(Roxli Doss)，今年夏天開始持續的頭痛並且容易疲倦，在多次造訪兒科後，6月時終於確診罹患「瀰漫型內因性橋腦神經膠細胞瘤」(diffuse intrinsic pontine glioma)，這是一種非常罕見的侵襲性癌症，容易發生在5至9歲的兒童，大多數患者確診後生命最多僅能持續9個月。

醫生認為多斯恐怕也命不久矣，便讓她採取1周6天的放射線治療，以減緩腫瘤生長的速度，然而3個月後卻出現奇蹟，多斯9月7日所進行的核磁共振成像掃描(MRI)結果，竟然沒有掃到任何腫瘤，讓醫生看到也大為吃驚，多斯的父母則認為，這是上帝賜予他們家的奇蹟。

多斯的情況雖然罕見，但並非首例，在過往的科學報告中，也曾有某些癌症會自行消退的案例，1988年一名患有腎癌的男子，手術切除部分腫瘤後，剩餘的腫瘤也接著消失。英國巴斯大學(University of Bath)博士赫馬迪(Dr Momna Hejmadi)認為，其中一個可能的原因，與手術後身體會對特定抗原產生免疫反應，進而消滅癌細胞，不過多斯所患的癌細胞比較特殊，仍需要持續接受治療，以提升免疫力避免復發。