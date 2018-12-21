中國留學生偷下「無色無味」劇毒　黑人室友遇害傻眼：以為我們很要好

▲男子出現嚴重中毒現象，後來才得知兇手竟然是室友。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國賓州一名中國留學生竟然在非裔室友的飲料和食物中下毒，導致對方出現下肢極度疼痛、喉嚨灼熱燒傷、嘔吐、暈眩等危險症狀，送醫後在體內化驗出含有一種叫做「鉈」(thallium)的致命化學物質。受害室友得知真相時則十分驚訝，他一直以為2人關係不錯。

來自中國的22歲男子楊宇凱（YuKai Yang，音譯），之前在賓州理海大學(Lehigh University)攻讀化學，與22歲非裔學生羅亞爾(Juwan Royal)是室友，今年4月他因為在室友書桌上刻了種族歧視字眼，還刻意破壞對方的電視和床，被以「種族威脅罪」法辦。而警方認為，羅亞爾幾個月前所發生的中毒事件，也與楊宇凱有關。

地方檢察官馬爾加內利(John Morganelli)表示，羅亞爾今年二月喝下水瓶內的酒後，突然覺得喉嚨有灼燒感，這種疼痛後來持續了3、4天，三月時更曾2次因為病重被送醫，報告中指出他嘔吐超過45分鐘，結果在他血液中驗出化學物質「鉈」。

楊宇凱今年5月25接受訊問時，坦承他上網購買無色無味的「鉈」，並混到羅亞爾存放在冰箱中的飲料和食物中，但一開始購買的動機，是為了考試成績太差自殘用。此案本月20日開庭，楊宇凱被控未遂謀殺罪、加重襲擊、簡單攻擊和魯莽傷害等罪，已被學校開除的他，目前人關押在北安普頓郡監獄(Northampton County Prison)候審。