獸母逼15歲女兒下海賣淫　「1天5人」1年半超過1000次

▲紐西蘭一名母親，竟然逼15歲女兒持續賣淫，多達1000次。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

紐西蘭36歲女子拉塔(Kasmeer Lata)竟然逼迫自己15歲的女兒賣淫，一天大概從事性交易5次，18個月下來一共超過1000多次，為她賺進10萬美元（約台幣307萬元），喪盡天良的惡行，原本竟然只讓她被判6年11個月，如今二審改判為10年3個月。

18歲受害人表示，在斐濟出生的她，14歲時和媽媽一起搬來紐西蘭生活，但因為是非法移民，所以她無法上學，15歲開始被媽媽強迫賣淫，「我當時覺得我必須照媽媽所說的話做，雖然我其實不願意」，努力熬過痛苦不堪的3個月，她哀求不要再逼她繼續，但對方完全不理會。

拉塔拉客時，還謊稱女兒已年滿18歲，是「性感豐滿」的印度女孩，隨著「生意」愈來愈好，受害人一天接客的人數還衝到5人，她泣訴「每次告訴媽媽，我要離開時，她都會哭，我愛我的媽媽，但她卻用情感勒索的方式繼續操縱我。」

本案19日二審開庭時，上訴法院認為，被告對女兒的行為，屬於長期且嚴重的性剝削，一審的判決並未反映出此罪行的嚴重性，法院最後同意前任法官的判決太過寬鬆，最後重判10年3個月徒刑。