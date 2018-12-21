美起訴中方駭客「偷軍事機密」　陸外交部：你們捏造事實！

▲陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

美方20日召開記者會表示，有兩名中國大陸的駭客涉嫌竊取華府的商業和軍事機密，背後還有北京政府的支持，已經將二人起訴並通緝。陸外交部21日回應稱，美方捏造事實，嚴重損害中美合作，「美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的秘密。」

據陸外交部網站21日消息，美國以所謂「網路竊密」由對兩名中方人員進行「起訴」，此舉嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美合作，性質十分惡劣，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中國是網路安全的堅定維護者，一貫堅決反對並打擊任何形式的網路竊密，從未以任何形式參與或支持任何人從事竊取商業秘密的行為。

長期以來，美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的秘密。美方以所謂「網路竊密」名義對中方進行無端指責，純屬倒打一耙，自欺欺人。中方絕不接受。

外交部表示，「我們敦促美方立即糾正錯誤做法，停止在網路安全問題上對中方的誣衊抹黑，撤銷對中方人員的所謂起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害，中方將採取必要措施堅定維護中國的網路安全和自身利益。」

「英國等個別國家也在網路安全問題上發表了誣衊中國的言論，他們純屬無中生有、別有用心，我們絕不接受」，堅決反對，並敦促這些國家尊重事實，停止對中方的蓄意誣衊，以免損害與中國的雙邊關係和重要領域合作。

▼美國起訴朱華和張士龍兩名中國駭客。（圖／達志影像／美聯社）

有關被起訴的駭客，美方20日召開記者會，副司法部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）公開兩名陸籍駭客的照片。羅森斯坦指出，兩人來自知名駭客組織「APT 10」，與中國大陸國家安全部天津國安局合作，利用政府提供的安全服務，竊取了超過45家公司的資訊，範圍包含航空、太空、衛星技術到製藥等領域，美國太空總署（NASA）也是受害者。此外，駭客們還針對美國軍方成員，偷走了超過10萬名海軍的個資，包含名字、社會安全碼、生日、薪水、電話號碼和Email。

羅森斯坦提到，司法部已經起訴兩人，並針對兩人發出通緝令，受害的還包括巴西、加拿大、芬蘭、法國和德國等11個國家，「這是徹底的詐欺行為，給了中國在相當不公平的優勢，輕易超越遵守國際法規的公司與國家，來換取在全球經濟體中的特權地位」，且中國政府不應該再假裝不知道這些事情。

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