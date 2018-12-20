性感女模再度放送裸體　梵蒂岡「裸坐聖經」來不及穿褲就被抓

▲芭本這次跑到梵蒂岡，拍攝一系列挑戰宗教禁忌的裸照。（圖／翻攝自Instagram／marisapapen.for.real)

國際中心／綜合報導

比利時女模芭本(Marisa Papen)時常全裸露出，以大膽行為挑戰各國文化禁忌，而時常被捕，這次她又跑到梵蒂岡，模仿受難耶穌在多處拍攝裸照，結果照片才剛拍完，這次連褲子都來不及穿好就直接被捕。

今年26歲的芭本，16日和攝影師沃克(Jesse Walker) 在梵蒂岡前拍攝一系列裸照，照片中她一絲不掛模仿受難耶穌，除了裸坐在聖彼得廣場前的聖經上，還拖著十字架穿過街道，或是露兩點被釘在十字架上，結果在拍攝現場被2名義大利警方當場逮捕。

芭本表示，「當時2輛警車突然到場，另外還有4名警察走近我們，揮舞著他們的警棍，要我出示護照時，我才正在穿內衣」，之後他們就被帶回警局被盤問，並拘留長達10多個小時，不過這對她來說已是家常便飯，被關時還笑說，「我們又來了。」

芭本因為在埃及盧克索的凱爾奈克神廟(Karnak Temple)裸拍被捕，而在國際間成為爆紅人物，後來她又在土耳其具標誌性的聖索菲亞大教堂清真寺(Hagia Sophia)，大膽露出「第三點」引發眾怒，面對外界批評，她表示自己只是個「自由奔放、狂熱的表現主義者」，只是想對「沒有靈魂、受金錢驅使」的宗教機構做出反擊。