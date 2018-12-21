側滑摔進海中掀起巨浪　美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

▲聖路易斯號瀕海戰鬥艦在梅諾米尼河下水。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

軍武中心／綜合報導

美國海軍最新一艘自由級瀕海戰鬥艦「聖路易斯號」（LCS-19），15日在威斯康辛州的梅諾米尼河下水，該艦遵循前18艘同級戰艦的模式，同樣以側滑的方式下水，直接摔進海中掀起巨浪，不僅場面壯觀也成功引發話題。

聖路易斯號是馬里內特造船公司（MMC）為美國海軍建造的第19艘自由級瀕海戰鬥艦，同時也是以密蘇里州聖路易斯命名的第七艘海軍艦艇，未來將分配到瀕海戰鬥艦的第二中隊。

側滑式下水是將船台上造好的船艦從側面推入水中，船艦入水後會在浮力作用下逐漸修正船體姿勢，最終完成下水。上述方式比較適合輕型護衛艦級別的船隻，不過也有部分排水量在5萬噸以上的散貨船採用。諸如飛彈驅逐艦等大型艦船通常會選擇更為穩妥的倒退式下水。

▼蘇城號瀕海戰鬥艦（LCS-11）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

值得一提的是，側滑式下水的風險係數也是最大的一個，由於船體在下水過程將會受到強大衝擊，倘若船體本身或是安裝的設備不夠穩固，可能因此產生變形或損壞，甚至直接傾覆，這也是大多數護衛艦、驅逐艦避免採用這種方式的主要原因。

有分析指出，自由級瀕海戰鬥艦堅持採用側滑式下水，展示出官方對造船能力的高度自信。該級戰艦採用側滑式下水，一方面是下水時的排水量只有3000噸左右，適合採用這種方式，另一方面是馬里內特造船公司所在的梅諾米尼河沿岸沒有能夠滿足倒退式下水的自然條件。

▼科羅納多號瀕海戰鬥艦（LCS-4）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

濱海戰鬥艦（LCS）是美國海軍下一代水面戰艦的第一種設計，船身比起飛彈驅逐艦更小，並與國際上所指的巡防艦或護衛艦相仿，具有小型攻擊運輸艦的能力，具備可操作兩架SH-60海鷹直升機（SH-60 Seahawk）的飛行甲板和機庫，還有從船尾回收和釋放小艇的能力，也可運輸一支小型攻擊部隊、裝甲車、和碼頭接駁器。

LCS的標準武裝是一門「Mk 110」57公釐快炮，可依照不同任務套件選用非直視性發射系統（Non-Line-of-Sight Launch System）或Mark 54 MAKO 輕型魚雷及其他武裝，還能搭載無人空中、水面和水下載具。LCS的設計強調速度、可以根據戰鬥任務類型靈活調整的模組空間和較淺的吃水。