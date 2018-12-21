來台灣考察花博「叫小姐進房」！日美禰市長遞辭呈獲准

▲ 日本山口縣美禰市市長西岡晃。（圖／翻攝自美禰市官網）

國際中心／綜合報導

日本山口縣美禰市市長西岡晃在今年11月來台中考察花博園區，但之後卻傳出在此期間到聲色場所「叫小姐」，引起大風波。今日他向市議會議長遞出辭呈，已經獲得議會同意，但暗示之後可能會再度投入市長選戰。先前同行的議員都指出，西岡有跟小姐一起進飯店，打臉他的說法。

日本媒體報導，美禰市議會事務局在20日表示，西岡為了不讓市政繼續停擺造成混亂，向議長荒山光廣提出辭呈，將會於12月31日辭職。依據日本的地方自治法規定，市長的辭職異動必須要經過市議會同意，於是美禰市議會在當天晚間進行審議，最後一致同意准許西岡請辭。

當地電視台報導，之後將會再次進行市長選舉，而西岡暗示自己可能會再度回鍋，希望市民可以消除對自己的懷疑。44歲的西岡在今年11月2日至5日到台灣出差，被指控在此期間到聲色場所喝花酒，設置有裸上身的小姐坐在大腿上，對此他始終否認是去買春，並表示，當時只以為是普通的卡拉OK餐廳，誰知道小姐開始脫衣服，他嚇得趕緊離開，根本沒有進房間。

美禰市議會在本月中為此事件召開調查委員會，要求與西岡同行的兩名議員，戎屋昭彥與德並伍朗分別進行一小時的說明。戎屋表示，「看到市長跟一名女性一起搭電梯上樓。在那之後，自己在大廳待了15到20分鐘，但都沒有看到那個女生走出來。」德並也說，「市長進電梯的時候，感覺那個女生就專門來陪他的」。兩名議員的說法大大打臉了西岡晃。