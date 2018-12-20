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極樂畢業典禮！日已婚男老師「打包外帶」女學生遭停職

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▲▼女高中生（示意圖／Pakutaso）

▲日本某已婚男老師被爆出，與未成年女學生發生不正當行為。（示意圖／Pakutaso）

國際中心／綜合外電報導

日本北海道一名國中男校長長期以露骨且曖昧的簡訊騷擾一名20多歲的女性，造成對方極度恐懼，此外，札幌也出現另一名已婚的中年男老師，在畢業典禮結束後，直接將女學生「打包外帶」，直奔旅館開房。北海道教育委員會19日公布，已經對6名出現不當行為的教職人員提出包含停職在內等懲處。

根據《讀賣新聞》報導，一名57歲的男性校長6月到9月期間向另一名20多歲的年輕女性，發送約200封騷擾簡訊，不斷邀約該女性見面吃飯，不然就是催促對方回覆。男校長甚至還在簡訊裡恐怖告白，「我好喜歡你」、「妳用那雙眼睛看著我，讓我忍不住陷入」等，讓女生感到十分恐懼與不舒服。最後受害人忍無可忍向北海道教育委員會舉發，教育委員會將該校長停職三個月，校長隨後也主動提出辭呈，並在12月被受理。

另外，札幌市則有一名51歲的已婚男老師在2016年3月學校畢業典禮當天，被發現抱著女學生一路直奔旅館開房。據悉，兩人的不正當關係一路持續到2月，北海道教育委員懲處該男老師停職兩個月。除了這兩位教職員外，另有4人也同樣因不正當行為受到懲處。

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關鍵字：已婚,男老師,日韓要聞

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