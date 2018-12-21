2公寓頂樓間跳來跳去　高中屁孩酒後「踩破遮雨棚」20樓活活摔死

▲ 綠色的壓克力遮雨棚被踩破。（圖／大邱警察廳）

國際中心／綜合報導

南韓大邱發生一起離譜的墜樓意外，一群經常爬上公寓頂樓欣賞夜景的高中男學生日前先是未成年飲酒，隨後上到頂樓聊天玩耍，沒想到釀成一人意外墜樓身亡的慘劇。

根據大邱東部警察署20日說法，19日晚間8時左右，一名17歲少年被發現自新川洞一棟20層樓高的公寓頂樓摔落至1樓。兩名事發前與他同在頂樓的友人報警後，少年被緊急送往醫院治療，但最終仍傷重身亡。

調查指出，案發當晚，死者和2名友人酒後爬上公寓頂樓嬉鬧，在2棟建築物相接處跳來跳去，未料跳到約1.5公尺寬的遮雨棚上時，遮雨棚被踩破，讓他直接摔落到1樓。遺體鑑識結果也顯示，少年的死因是墜樓造成的多重損傷。

據悉，為欣賞夜景，死者過去經常和友人出沒公寓頂樓，當天在頂樓玩時，數度跳到遮雨棚上，因遮雨棚碎裂，才會發生悲劇；預計深入調查在場的2名友人，以釐清詳細案情。該公寓住戶20日受訪時透露，死者也是這棟公寓的住戶，其他學生則住在附近。

這起案件透過媒體曝光後，迅速引起關注，網友也紛紛留言表示，「為什麼會放任高中生到屋頂玩」、「現在的小孩是什麼都不怕嗎」、「這種事怪誰都不對」、「公寓管理員和賣酒給小孩的人都有責任」。