誰逼死了蘇啓誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」

▲駐日本大阪辦事處前處長蘇啓誠（左）及其遺孀。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書、東森新聞）

政治中心／綜合報導

我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啓誠自殺逝世將滿百日，他的遺孀20日首度打破沉默，在媒體前提到蘇的遺書內容，澄清遺書並未提及網路假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的調查報告後，開檢討會的前一天，留下遺書表明「不想受到羞辱」，選擇以死明志。

日本關西9月受燕子颱風影響封閉機場，當時游姓男大生在PTT上發文表示，他打給台灣駐日辦事處被冷漠拒絕，只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困，這篇文章後來證實是假消息，發文者隨後也被警方逮捕，最終法官依「不足以使人心生畏懼或恐慌，與法規中『足以影響公共之安寧者』要件不符」為由，裁定免罰。

▲日本關西機場9月時受燕子颱風影響暫時封閉。（圖／達志影像／美聯社）

游姓男大生的判決出爐，讓蘇啓誠之死再次登上媒體版面，自事發以來，蘇啓誠遺孀始終保持沉默，20日她在「關鍵時刻」節目上接受專訪，表示媒體近日的報導和一些公開的言論對這件事情有誤解，也公開蘇啓誠誠遺書部分內容，希望在蘇啓誠逝世百日之前，澄清當時的真相。

蘇啓誠遺孀表示，她認為媒體誤以為網路上的假消息是整起事件的主因，但其實只是事件的起因，和蘇啓誠之死並沒有直接的因果關係，她先生在遺書內提到不願意受到羞辱，「當時好像是有訊息要把他調回來，那他是覺得說，這個對一個職業外交官的生涯規劃來講，是一個他沒有辦法承擔之重。」

▲大批旅客受困關西機場。（圖／達志影像／美聯社）

她表示蘇啓誠在開檢討會的前一天，完成上級交代的調查報告後就自殺過世，自殺前曾主動打電話給她，「他只有告訴我說，他可能會被調回來。」有傳言表示蘇啓誠有憂鬱症，她嚴正地否認，也表明過去之所以一直保持沉默，是不希望這件事再度被炒作。

原本希望能盡快回歸平靜，但追思會辦完後，卻又因為男大生的判決被媒體大肆報導，「而且甚至有要把這個整個事情導向是假新聞的影響， 那我覺得不行，我要捍衛我先生的清白， 我必須要出來替他說一些事情。只有這樣，我的希望也只有這樣。」

蘇啓誠遺孀出來說明事發原委後，外交部21日也發出編號第006號聲明。外交部表示，對於蘇處長家屬的心情及表達，外交部充分理解並表尊重，也呼籲外界停止炒作或對相關訊息進行臆測，希望社會各界還給家屬一個平靜的空間。

此外，有關媒體報導外交部原定對蘇處長進行懲處、調職，甚至評定駐處同仁考績丙等各節，外交部鄭重聲明，絕非事實。

外交部指出，在關西機場事件後，外交部立即針對強化急難救助機制召開系列會議並進行改革，確認急難救助範圍，防止急難救助機制的濫用，以保障同仁與國人權益，並確保悲劇不致再度發生。

蘇啓誠遺孀受訪逐字稿：

蘇太太：

因為最近剛好就是，

有一個地方法院對於，有一個大學生發那個，

有關於關西機場的一些這個假新聞

然後剛好法院做了一個判決，

媒體上的報導或有一些人的發言，

對這件事情顯然有一些誤解。

然後之後我又看到有很多媒體上的報導

或有一些人的發言

那我希望在我先生百日之前，

我可以把這件事情，稍微做一個澄清

然後也希望，大家能體諒我們家屬的心情。

不要再去炒作這個消息。

我希望大家知道一些事實的真相。

記者：

您覺得誤解是哪些部份是誤解？

蘇太太：

就是，呃，我覺得這個恐怕，

那個假消息，它只是一個事情的起因，

應該是跟我先生的過世，

沒有．．就像法院判決所講的，

沒有那樣子的直接因果關係。對。



記者：

那您這個聲明當中有提到就是說，

處長有感覺到被羞辱的感覺，

那你可不可以把這個部分，

就他留下來的遺書這個部分，

可不可以再稍微，講得詳細一點這樣子？



蘇太太：

他其實他寫得非常的簡短，

可能就是他會覺得說，

當時好像是有訊息要把他調回來

那他是覺得說，

這個對一個職業外交官的生涯規劃來講

是一個他沒有辦法承擔之重

所以他也只有這樣寫而已。

但是因為從他完成的那個調查報告，

然後之後就發生了這件事。

我會覺得，他事實上是覺得，

這個對他來講是一個不可承受之重。

這件事情他的處理上面，他自己也滿自責的。

因為他本來就是，不是一個很多話的人

他只有覺得說，他覺得他的責任他沒有盡到，

然後他覺得，他沒有辦法承受這些，

可能是要把他調回來這件事情。

我覺得我一直維持得非常的低調，

我一直維持得非常的低調，一直到今天。

只是因為我最近看到報紙上的那些報導，似乎，

又有要誤導一些事情的．．．．



記者：

您對法院這個判決，大學生，他並沒有任何的罪責的這個判決

您接受嗎？

蘇太太：

我沒有意見啊。



記者：

沒有意見。那，您對於謝長廷這幾天在臉書上發言，

把很多的問題歸咎於是大學生，

這個大學生的這個造謠，您對他這個發言有意見嗎？



蘇太太：

我贊成法院的看法那就代表說，我對他的發言的意見。

記者：

好那如果說，你以家屬的身分，

對我們的外交部或謝長廷代表，

要講幾句話的話，您覺得您應該，除了這份聲明之外，

您希望講什麼樣的話，可以讓他們聽得下去？

以後怎麼樣的對待我們的外交官？

蘇太太：

其實外交官其實是一個非常辛苦的工作，

然後一個三十幾年的，我先生三十幾年的外交官，

就因為這樣的事情，就過世了。

我其實覺得非常的遺憾。

那我希望就是說，是不是他們以後，

能夠對於職業外交官，有一定的尊重。

因為培養一個外交官是很不容易，

毀掉一個外交官多容易啊。

這個我覺得對我們的外交界也好，

對我們國家，都是一個很大的損失。

我希望我先生的這樣子的一個犧牲，

他是有價值的。

至少大家可不可以尊重一下職業外交官。



記者：

您說在處長的最後留下來的信件有講到說，

他不想要備受到這樣子的屈辱。

蘇太太：

羞辱。他是用羞辱兩個字。

記者：

羞辱兩個字非常重。

蘇太太：

對。

記者：

那，就您瞭解，大概他所謂的羞辱是指，

比較有明確的哪一個方面的羞辱？

蘇太太：

他的那個遺言遺書裡面沒有提到。

但是我講嘛，他就是做完那個調查報告他就走了嘛

記者：

所以他是做完調查報告以後？

蘇太太：

對，然後剛好就要開那個會的前一天，我只能這樣講，對。

因為我也不能做過多的....

記者：

揣測？

蘇太太：

對。揣測，因為我也不希望去傷到任何無辜的人，是。

我只是希望說，希望大家能夠，還我先生一個清白。

然後希望這個事不要變成誤導了。



記者：

有一個東西在整個，不是調查，就是當初在傳就說，

欸，處長好像神經狀況吼．．．

蘇太太：

沒有沒有沒有～

記者：

他是不是說有什麼那種憂鬱症？

蘇太太：

沒有沒有～

記者：

以您的瞭解，到底有沒有？

蘇太太：

沒有哇。因為我八月，他八月底的時候還回來，

我八月初還有去那邊嘛。我們還很高興的到那個，

因為我們以前在大阪留學嘛，

所以我們還很高興的去那個大阪啊神戶啊

去看他的一些老朋友。

然後我們還去逛街，買新皮鞋啊

沒有啊，從來沒有這個病史啊，沒有

他家裡也沒有任何人有這個病史。

沒有，絕對沒有。

記者：

所以沒有什麼憂鬱症．．．？

蘇太太：

沒有沒有～絕對沒有，這個，這樣子的說法我無法接受，

我絕對無法接受。



記者：

這陣子以來，你個人的心情轉折，

就是說啊，你本來一直選擇沉默，

因為我們知道，很多媒體到日本去的時候，

要採訪您，您也不願意多談。

那從那個時候您選擇沉默，到現在想要站出來，

那這個過程當中的心理轉折，

您可不可以再說明？



蘇太太：

好因為，當時就是因為我覺得，

事情這樣整個發生，

然後我第一個想到的就是，

我希望趕快把我先生接回來台灣，

然後希望我們家屬不要受到任何的傷害，

因為爸爸媽媽年紀都大了，

然後小孩子也都還在念書。

而且因為那時候剛好是要選舉，

所以我講得很清楚，

我不太希望我先生的過世的這件事，

變成任何政治人物

或者是媒體炒作的話題再被消費

所以我相信我先生的個性，

他是一個非常和平的人，

他一定也不希望這件事情再被炒作

所以我一直不希望這件事情

在選舉之前又再被操作。

我希望一直很快的恢復平靜，

可是我沒有想到，等我追思會辦完了，

然後我先生的這個百日快要到之前，

然後因為這個判決，又在媒體上大肆的被報導。

而且甚至有要把這個整個事情導向是假新聞的影響，

那我覺得不行，我要捍衛我先生的清白，

我必須要出來替他說一些事情

只有這樣，我的希望也只有這樣，

我也希望這件事情，我發了聲明之後，

這是我第一次聲明，也是最後一次聲明，

請大家尊重我們家屬的生活安寧，

還給我們一個清靜的生活，到此為止。



記者：

您能不能回憶一下，您最後那通電話，

您跟先生聊的那通電話？

蘇太太：

他只有告訴我說，他可能會被調回來。

記者：

是您打給他還是．．？

蘇太太：

他打給我的，然後，我大概就是跟他說那沒關係

反正快退休，你就回來。可是他跟我說，

他沒有辦法忍受他只有這樣說，

他很簡單，因為他本來就不是一個很多話的人。

記者：

那你在家裡接到他電話？

蘇太太：

對。

記者：

然後你有問他嗎？為什麼會這樣？

蘇太太：

沒有，我只是安慰他而已，我說沒關係，調回來就調回來嘛，

反正原來任期就已經剩下一年半，沒有關係，對。

記者：

您覺得有哪個單位或是什麼人，

需要給您或處長一個道歉嗎？

蘇太太：

不需要的。這個任何的道歉，

都喚不回來我先生的這一條命，

任何道歉都是多餘的，

我只希望這件事趕快平靜下來，

然後，不要誤導大家就好了。



記者：

還處長一個清白？

蘇太太：

對。不要誤導，不要再誤導大眾了，不是這樣的。

我先生絕對是一個，為了捍衛自己的名譽，

他沒有做錯任何事情。我不認為他在這件事情上，

他應該負任何責任。那至於要該負責任的是誰，

那我不予評論，我不知道。

我兒子就告訴我說，媽媽，妳不必擔心，

我以爸爸為外交官為榮。

然後我們很希望，他在天上做一個快樂的神仙，

他是清清白白的，就好了。