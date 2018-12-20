雙城論壇／一句話讓他點頭加入柯團隊 林洲民自信喊：未來四年公宅要更好

記者蔣婕妤／台北報導

2018雙城論壇20日正式登場，除了備受矚目的開幕式及主論壇，各項分論壇主題全都切合民生議題，其中「公共住宅與都市更新」論壇下午場次聚焦公共住宅。壓軸論壇由北市府都發局長林洲民率先開講，他透露，柯團隊當年靠著「市府要從建築人角度出發」一句話讓他點頭加入，四年來台北創造許多不可能，未來四年還要讓公宅做得更好。

「公共住宅與都市更新」分論壇下午場次共分三主題，同樣聚焦在「公共住宅」，三場皆由台北市、上海市各派一代表演講，接著再進行綜合討論。公宅論壇壓軸場由都發局長林洲民代表台北方開講，演說主題「台北市公共住宅規劃設計及工程的集體成就－2014-2018」，上海代表則是上海市房屋管理局住房保障處副處長魏東以「建成廣廈千萬間，造福八方民眾俱歡顏－徐匯區公租房建設淺見」為題演講。

身為柯市府內最知名的幾位局長之一，林洲民笑說自己超有自信，四年前接到柯團隊來電，問他有沒有意願加入，他只問，「我知道我很厲害，但你怎麼知道我很厲害？」柯團隊的一句話讓他點頭答應，「市府未來要從建築人角度執行」。林洲民說，政府要能解決問題是柯市府的共同理念，這四年來也靠著理念創造許多不可能。

談及公宅案，林洲民說溝通很重要，但一點也不輕鬆，幾乎每場公宅案公聽會都被抗議，撒冥紙、嗆聲沒少過，還有住民直接大聲喊，「我們是有錢人，我不要公共住宅」，最後都是在慢慢溝通下，才讓居民點頭答應，他笑說自己有很多名言，例如「好宅配豪宅，我們都是好鄰居」，經由溝通，最後36項都更案都成功通過。

林洲民表示，自己業界出生，很懂得跟業者溝通，另一種講法就是業者也騙不倒他，每一個公宅案都要仔細經過各項整合，所有的小事都要照顧到、品質自然也要好，公宅也不再如同過去舊印象，如今更要講求美學，能達成這麼多不可能，靠的就是在體制內改變流程，就能化不可能為可能，「我們預算特別高嗎？當然沒有，但憑著三十年經驗我知道錢要用在哪裡」。

上海代表魏東除了讚賞北市府效率，同時也以徐匯區公租房分享上海狀況，他指出，發展公共租賃住房可以有效緩解青年就業人群租屋矛盾，不僅是改善青年居住條件的民生政策，也是區域產業發展和改善營商環境的重要環節，又是幫助企業吸納優秀人才的有力措施。展望未來，公租房建設發展過程中，上海政府將在土地供應、資金福池和公建配套方面繼續不計回報的投入。

▲雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

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