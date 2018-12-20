雙城論壇提兩岸一家親　陸委會呼籲「多辦正事、少點政治」

▲雙城論壇晚宴，台北市長柯文哲（右）與上海市常務副市長周波（左）。（圖／ETtoday攝影團隊攝）

記者曾俊豪／台北報導

2018台北—上海雙城論壇今（20日）在台北晶華酒店登場，針對台北市長柯文哲與上海市副市長周波都提到「九二共識」與「兩岸一家親」，陸委會發言人邱垂政下午回應，兩岸關係及政策是中央的職權，兩岸城市交流應該「少一點政治」，「多辦一點正事」。

陸委會下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人邱垂正回答記者提問。他指出，兩岸城市交流應秉持對等尊嚴原則，合於規範，不應設置任何的政治前提和不當干擾，才有利於兩岸良性互動有序發展。

邱垂正強調，對陸委會而言，兩岸關係及政策是「中央政府的職權」，兩岸城市交流應「少一點政治，多辦一點正事」。政府未來會持續關注兩岸城市交流情形，並加強與縣市政府的互動聯繫，建構「中央與地方良性的協作關係」，共同推動兩岸城市交流的健康有序發展。

雙城論壇雖然行之有年，卻是九合一選舉後，兩岸首個城市交流活動，在今年藍綠版圖翻轉的局勢下，與會雙方的「兩岸論述」備受矚目。台北市長柯文哲先在19日的晚宴上重申互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解等「五個互相」外，也再次提及「兩岸一家親」。

上海市副市長周波也以「一家親」論述回應，表示要在這樣的氛圍中，「共同分享這珍貴的親情和友情。而在主論壇會後受訪時，他則強調明確‍‍對待兩岸關係和平發展，「‍‍九二共識‍‍」是‍‍政治基礎，‍‍也是兩岸城市交流的正確認知。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）