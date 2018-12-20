時力準議員批柯文哲「兩岸一家親」　網友狂轟：選後翻臉不認人

▲柯文哲同台黃郁芬。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

2018台北上海雙城論壇19日舉辦晚宴，台北市長柯文哲在致詞時強調，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神交流，時代力量台北市議員當選人黃郁芬等3人晚間發出聯合聲明，「『兩岸一家親』是中華人民共和國統戰特定用語」、「柯市長為何執意再說一次」，引來網友砲轟「選後翻臉不認人」。

大批網友到黃郁芬臉書留言，「選前挺柯友柯選後再反柯，難道你真不知道，故意來騙票收割的？要反敢不敢穿台獨衣去柯面前嗆聲？」、「黃小姐議員才當選沒幾天，自己選前說過的話都忘記了耶~ 選前您是如何解釋柯P的兩岸一家親的」、「說得好像選前不知道柯文哲支持兩岸一家親一樣」、「妳的1124分水嶺真是明顯」、「我快笑死, 你們在選舉的時候為什麼不批他這點？然後還跑去貼他？」

▲柯文哲與黃郁芬在活動中同台。（資料照／記者季相儒攝）

面對網友質疑，黃郁芬回應，「你好，我先前同意柯市長所說的，為了讓世大運順利舉行、也為了讓城市交流維持所以必須在去上海的雙城論壇時，表示善意；但我認為在柯市長在過去提及兩岸一家親後，也曾向情感受到傷害的支持者致歉等事件，且柯市長在近期所提及的原則皆為五個互相，我們發表此共同聲明的重點在於，我們同意國家之間應該在城市層級進行交流，但應該是互相尊重且對等的交流，希望柯市長能堅持此原則。」

▲柯文哲幫黃郁芬站台。（資料照／記者陳家祥攝）

值得一提的是，柯文哲在選前黃金周還計畫到北投幫時力議員候選人黃郁芬站台，力拱意味濃厚，當時柯文哲致詞表示，來幫時力站台對他來講是給年輕人一個機會，「時代力量主要還是年輕人，其實我後來發現說，台北市其實20到40歲的選票還有35%，可是都缺少比較代表性的議員候選人。」

【時代力量台北市議員當選人聯合聲明】

針對台北市長柯文哲於今晚（19日）於雙城論壇晚宴中，主動再次提及雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，時代力量三位台北市議員當選人表示不認同。

我們支持台北市與國際上任何一個城市，在對等、尊嚴、互惠的原則下交流，但「兩岸一家親」是中華人民共和國統戰特定用語，已被中華人民共和國多次在國際上用來宣傳其對台統戰論述，且柯文哲過去提及兩岸一家親時，已造成國內輿論爭議，不清楚柯市長作為主辦方時為何執意再說一次，柯市長應清楚說明。同時，台北市政府也應秉持公開透明的精神，將雙城論壇討論內容或若簽署任何MOU，主動向市民全數公開。未來台北市政府與中華人民共和國城市交流的程序與內容也將會列為時代力量台北市議會黨團的監督重點。

台北市議員當選人林穎孟

台北市議員當選人林亮君

台北市議員當選人黃郁芬