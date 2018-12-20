雙城論壇／《比悲傷》變「比高興更高興」　饒紫娟：兩岸要攜手共進

▲台北市電影委員會總監饒紫娟。（圖／台北市文化局提供）

記者楊子萱／台北報導

2018台北上海雙城論壇正在晶華酒店舉行，兩市就如何在影視產業合作展開討論。台北市電影委員會總監饒紫娟提出「四大方向」，說明目前北市府的合作策略，包括劇組協拍支援、影視作品合作行銷、影展活動及影視交流，以及一起合作開發劇本及培育人才。她強調，兩岸要攜手合作，「一個人好，只是好，大家都好，才是圓滿和幸福。」

饒紫娟在開場以《不可能的任務3》當作例子，「當時本來要在台北拍，但這邊不能射擊，後來選擇了東方明珠，造就了兩千個工作機會、創造12億營收」，消息傳回台灣後，當時市長很扼腕，所以就責成加快成立了台北市電影委員會，「謝謝上海，刺激了我們的成立」，語畢引來一片掌聲。

▲《不可能的任務3》。（圖／《不可能的任務3》劇照）

至於兩岸影視要如何運用資源來合作，共創雙贏？在協拍支援部分中，饒紫娟指出，台北市一直以打造國際級友善拍攝城市、24小時協拍不斷電的特色為目標，從2008年開始，目前累積協拍5,208部影視作品，其中，海外合作有762部，目前仍在增長中，可見兩岸合作是越來越多的趨勢。

為了提升協拍品質，台北方也成立協拍電子化服務，可以從網路申請，還能用360環景照來進行勘景。近年來重大的協拍作品包括《爸爸去哪兒》、《太平輪》、《機器之血》等。

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▲▼兩岸影視作品協拍數據。（圖／台北市文化局提供）

合作行銷方面，饒紫娟表示，申請台北市的合作行銷計畫，可運用很多市府資源，包括捷運PDP電視、公車車體廣告、全家電視廣告、候車亭、路燈旗等，讓宣傳效果事半功倍。從2009年開始至今，合作行銷的電影有248部，累積全台總票房76億台幣。

其中，《比悲傷更悲傷的故事》就是很成功的一個案例，因為該片從上映至今在台已突破1億票房，而且還在持續上升，「這個電影對我們來說，是比快樂還要更快樂的事。」

▲比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

影展活動方面，台北市電影委員會從2009年開始參與兩岸三地的相關活動，包括香港國際影視展、上海國際電影節等，在北京、廈門亦有相關影視活動；國際影展方面，今年也有參與坎城電影市場展、甫國際電影節、美國電影市場展等。

在影視交流的部分，台北和舊金山簽署雙城影視合作MOU，當時也有了Netflix的原創影集《雙城故事》；紐西蘭影視參訪團也曾來台交流，讓台紐人才交流，還推動編劇人才的交換計畫，以及推廣臺北市影視投資計畫等。

▲「拍台北」培育劇本創作者。（圖／台北市文化局提供）



最後一個部分是關於「劇本開發及人才培育」，饒紫娟指出，這是為了培育影視創作者，貫徹影視一條龍的概念，其中包括台北電影學院、「拍台北」電影劇本徵選、「金片子」短片徵選、台北影視音創投會等組織和活動，希望能培養、挖掘更多人才及劇本。

▲「金片子」推廣全民影像創作風氣 。（圖／台北市文化局提供）

兩市在早上的開幕會中已簽訂一些合約，饒紫娟指出，希望之後能照著這個方向來拍更多片，她還透露，最近有在籌備一支上海和台灣的浪漫愛情片，男主角飾演建築師，女主角則是空姐，「我們希望大家能來幫忙想人選，如果自私一點來講，我希望可以是胡歌」，現場聽到後一片哈哈大笑。

饒紫娟在最後總結，「電影能夠讓人的夢想更偉大」，在所有媒體變化多端的情況下，「只有攜手共進，才能夠讓我們的人生之旅更圓滿。一個人好，只是好，大家都好，才是圓滿和幸福」，她期望兩岸能攜手合作，共創影視新局。

▲台北市電影委員會總監饒紫娟（左）及上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶（右）。（圖／台北市文化局提供）