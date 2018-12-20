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雙城論壇／《比悲傷》變「比高興更高興」　饒紫娟：兩岸要攜手共進

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▲台北市電影委員會總監饒紫娟及上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶。（圖／台北市文化局提供）

▲台北市電影委員會總監饒紫娟。（圖／台北市文化局提供）

記者楊子萱／台北報導

2018台北上海雙城論壇正在晶華酒店舉行，兩市就如何在影視產業合作展開討論。台北市電影委員會總監饒紫娟提出「四大方向」，說明目前北市府的合作策略，包括劇組協拍支援、影視作品合作行銷、影展活動及影視交流，以及一起合作開發劇本及培育人才。她強調，兩岸要攜手合作，「一個人好，只是好，大家都好，才是圓滿和幸福。」

饒紫娟在開場以《不可能的任務3》當作例子，「當時本來要在台北拍，但這邊不能射擊，後來選擇了東方明珠，造就了兩千個工作機會、創造12億營收」，消息傳回台灣後，當時市長很扼腕，所以就責成加快成立了台北市電影委員會，「謝謝上海，刺激了我們的成立」，語畢引來一片掌聲。

《不可能的任務3》。（圖／《不可能的任務3》劇照）

▲《不可能的任務3》。（圖／《不可能的任務3》劇照）

至於兩岸影視要如何運用資源來合作，共創雙贏？在協拍支援部分中，饒紫娟指出，台北市一直以打造國際級友善拍攝城市、24小時協拍不斷電的特色為目標，從2008年開始，目前累積協拍5,208部影視作品，其中，海外合作有762部，目前仍在增長中，可見兩岸合作是越來越多的趨勢。

為了提升協拍品質，台北方也成立協拍電子化服務，可以從網路申請，還能用360環景照來進行勘景。近年來重大的協拍作品包括《爸爸去哪兒》、《太平輪》、《機器之血》等。

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▲▼兩岸影視作品協拍數據。（圖／台北市文化局提供）

▲▼兩岸影視作品協拍數據。（圖／台北市文化局提供）

▲▼兩岸影視作品協拍數據。（圖／台北市文化局提供）

合作行銷方面，饒紫娟表示，申請台北市的合作行銷計畫，可運用很多市府資源，包括捷運PDP電視、公車車體廣告、全家電視廣告、候車亭、路燈旗等，讓宣傳效果事半功倍。從2009年開始至今，合作行銷的電影有248部，累積全台總票房76億台幣。

其中，《比悲傷更悲傷的故事》就是很成功的一個案例，因為該片從上映至今在台已突破1億票房，而且還在持續上升，「這個電影對我們來說，是比快樂還要更快樂的事。」

▲比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

▲比被發好人卡還慘的曲線拒絕。（圖／愛奇藝、比悲傷更悲傷劇照）

影展活動方面，台北市電影委員會從2009年開始參與兩岸三地的相關活動，包括香港國際影視展、上海國際電影節等，在北京、廈門亦有相關影視活動；國際影展方面，今年也有參與坎城電影市場展、甫國際電影節、美國電影市場展等。

影視交流的部分，台北和舊金山簽署雙城影視合作MOU，當時也有了Netflix的原創影集《雙城故事》；紐西蘭影視參訪團也曾來台交流，讓台紐人才交流，還推動編劇人才的交換計畫，以及推廣臺北市影視投資計畫等。

▲▼「拍台北」培育劇本創作者。（圖／台北市文化局提供）

▲「拍台北」培育劇本創作者。（圖／台北市文化局提供）

最後一個部分是關於「劇本開發及人才培育」，饒紫娟指出，這是為了培育影視創作者，貫徹影視一條龍的概念，其中包括台北電影學院、「拍台北」電影劇本徵選、「金片子」短片徵選、台北影視音創投會等組織和活動，希望能培養、挖掘更多人才及劇本。

▲「金片子」推廣全民影像創作風氣 。（圖／台北市文化局提供）

▲「金片子」推廣全民影像創作風氣 。（圖／台北市文化局提供）

兩市在早上的開幕會中已簽訂一些合約，饒紫娟指出，希望之後能照著這個方向來拍更多片，她還透露，最近有在籌備一支上海和台灣的浪漫愛情片，男主角飾演建築師，女主角則是空姐，「我們希望大家能來幫忙想人選，如果自私一點來講，我希望可以是胡歌」，現場聽到後一片哈哈大笑。

饒紫娟在最後總結，「電影能夠讓人的夢想更偉大」，在所有媒體變化多端的情況下，「只有攜手共進，才能夠讓我們的人生之旅更圓滿。一個人好，只是好，大家都好，才是圓滿和幸福」，她期望兩岸能攜手合作，共創影視新局。

▲台北市電影委員會總監饒紫娟（左）及上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶（右）。（圖／台北市文化局提供）

▲台北市電影委員會總監饒紫娟（左）及上海市廣播影視製作業行業協會副會長兼秘書長于志慶（右）。（圖／台北市文化局提供）

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關鍵字：2018雙城論壇,影視,饒紫娟,比悲傷還要更悲傷的故事

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