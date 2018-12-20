防非洲豬瘟！飛機餐將研究禁用疫區豬肉　民航局蒐集各國作法

▲飛機餐示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸非洲豬瘟疫情持續擴大，立委蕭美琴要求，民航局應要求所有進入台灣地區航班，機上餐點都不應有豬肉。對此，民航局回應，會蒐集各國相關作法參考，現階段配合防疫主管機關相關防疫措施，如未來有進一步政策，也會請業者配合辦理。

蕭美琴上午在立法院交通委員會中爆料，一名網友搭乘香港飛台灣的航班，但機上飛機餐竟只有豬排選項，網友擔憂，萬一一口都沒動，那豬排飯廚餘又會怎麼處理呢？蕭認為，是否可透過民航局要求所有進入台灣地區航班，機上餐不應該出現豬肉，或至少有鼓勵性質要求調整。

▲網友爆，國泰航空香港飛台灣飛機餐只有豬排飯，憂心防疫出現漏洞。（圖／立委蕭美琴提供）

民航局官員指出，基本上飛機餐的準備，一種是航空公司出發時就一併帶來回餐，若是從台灣出發時就帶好，就沒有疫區問題；但如果是另一種跟當地的空廚配合製作飛機餐，就可能跟疫區有關。

目前飛機餐廚餘處理均依防檢局規定辦理，相關作業程序，空廚業者均事先送防檢局備查，並依規定報請地方環保主管機關同意落地銷毀後，委託合格環保公司處理。民航局表示會持續監控業者落實相關規定。

至於立委提議飛機餐禁用豬肉的部分，民航局表示，將蒐集各國相關作法做為參考。現階段配合防疫主管機關相關防疫措施，未來如果防疫主管機關有提出相關政策，民航局會請業者配合辦理。