高市府新一波小內閣新名單　韓國瑜：20日一次公布

▲▼準高雄市長韓國瑜19日傍晚接受媒體訪問。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威、洪正達／高雄報導

準高雄市長韓國瑜19日傍晚證實高雄市小內閣部分名單，晚間19時參加在鼓山區博愛路林皇宮餐廳舉行的當選市長感恩餐會前，他面對媒體追問堅拒再透露，表示將在20日下午4點公布所有名單。

媒體關心前市議員朱挺玗有前科的問題，韓國瑜表示，前陣子曾說過很難找到聖人，飽受外界批評，尋找閣員時，也許過去他在職場上有小小的記錄，但若已接受過懲罰的人，盼社會能夠看他的長才，現在要找像一張白紙一樣的人具的不好找，相信高雄市和小內閣都能接受她，也寄望大家能以更寬廣的心胸來看待小內閣。

而外傳農業局長將由民進黨的吳芳銘擔任，韓國瑜說未來的農業局不只是農業局，事實上有農業貿易局的成份，蛋白地區的農村、漁村的農畜產品要外銷，未來的農業局長就是要肩負外銷的任務。

被問到小內閣人選有些是某些黨內大老的人馬，與2020總統大選黨內初選是否有關，韓國瑜表示，外界如何解讀是誰的人馬，對他來說都不重要，而是這個人選報到以後能不能一心一意為高雄市民來打拼，只要是，他就是高雄市民的人馬，這才是他最關切的，高雄市已經不能再等了，所有閣員都要認真體認要全力往前衝，不管大家說是誰的人馬，他對此一點都不在乎。

至於明年3月來高雄的好萊塢大咖究竟是何方神聖？韓國瑜透露，是透過一個在好萊塢前後20年的一位高雄人牽線邀請的，而這位高雄子弟讓高雄能夠在國際舞台上發光發熱，正接洽這位好萊塢的超級巨星來家鄉高雄做一場「如何愛護地球」的演講，希望未來的高雄在知名度和形象上能夠真正的發光發熱，而且高雄市政府不需要花到什麼錢，所以把這個好消息先跟市民分享。