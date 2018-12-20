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「不少高雄朋友後悔投韓國瑜」　王浩宇：更多的泡泡隨時會吹破

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▲▼準高雄市長韓國瑜19日傍晚接受媒體訪問。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜即將上任高雄市長，一舉一動備受外界關注。（圖／記者宋德威攝）

網搜小組／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇今天（20日）凌晨在臉書表示，選前好幾次被韓粉洗版，儘管逆風，「我還是堅定的告訴大家，韓國瑜是個空殼子，當選後絕對是高雄的夢靨。選後沒多久，就有不少住在高雄的朋友後悔投給韓國瑜。」韓將於25日就職高雄市長，今下午4時會公布所有小內閣名單，他強調，高雄市已經不能再等了，所有閣員都要認真體認要全力往前衝。

王浩宇寫道，「靠著直銷般的口號，韓國瑜吹了經濟發展的大夢給高雄」，但當選後被問這些政見，卻被發現根本沒任何的執行，愛情摩天輪、迪士尼樂園沒一個可行，「他的政見要嘛是空泛的口號，要嘛得靠中國施捨，幾乎不可能在高雄辦到，也非常不切實際。」他認為，「曾經賄選的政二代可以當局長、國民黨的老舊官僚全部回籠。更多的泡泡隨時都會被吹破，不會太久的。」

高雄市準海洋局長、高雄市前議長朱安雄的女兒朱挺玗，曾因任立委的媽媽吳德美替她操盤買票，2008年被判當選無效定讞。媒體關心朱的前科問題，韓國瑜19日坦承，前陣子曾說過很難找到聖人，飽受外界批評，尋找閣員時，也許過去他在職場上有小小的記錄，但若已接受過懲罰的人，盼社會能夠看他的長才；現在要找像一張白紙一樣的人具的不好找，相信高雄市和小內閣都能接受她，也寄望大家能以更寬廣的心胸來看待小內閣。

▼王浩宇質疑韓國瑜的政見。（圖／資料照／記者賴于榛攝）

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）

而外傳農業局長將由民進黨的吳芳銘擔任，韓國瑜說，未來的農業局不只是農業局，事實上有農業貿易局的成份，蛋白地區的農村、漁村的農畜產品要外銷，未來的農業局長就是要肩負外銷的任務。

被問到小內閣人選有些是某些黨內大老的人馬，與2020總統大選黨內初選是否有關？韓國瑜表示，外界如何解讀是誰的人馬對他來說都不重要，而是這個人選報到後，能不能一心一意為高雄市民來打拼，只要是，他就是高雄市民的人馬，這才是他最關切的。他強調，高雄市已經不能再等了，所有閣員都要認真體認要全力往前衝，不管大家說是誰的人馬，他對此一點都不在乎。

至於韓國瑜選前曾說，要不惜一切代價讓迪士尼來高雄，「膽子要放大、思想要放開，會盡一切可能讓高雄繼日本、香港、上海後，成為第四座設立的樂園。」但他近日被媒體問到「迪士尼樂園是不是有譜了」，他僅低調回應，「要看空間，不是想蓋就蓋，沒有那個空間蓋不出來。」

▼王浩宇臉書發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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關鍵字：王浩宇,韓國瑜

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