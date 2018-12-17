獨／《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐　女珠寶商4分7秒影片反擊

記者張君豪／台北報導

近來網路爆紅影片《誰摔死了李新？》引發網友熱烈討論，不少網友認為影片中指控當時立委黃昭順、羅淑蕾和珠寶商嚴嘉慧涉及洗錢和政治力介入司法，甚至影射當時國民黨籍市議員李新因不堪壓力才會墜樓身亡。這支影片成功製造話題，眾多網友灌爆相關當事人臉書，其中珠寶商嚴嘉慧不堪其擾，認為沉默不代表默認，17日也完成一支4分7秒的影片展開反擊，由《ETtoday新聞雲》獨家取得完整內容。

▲遭《誰摔死了李新？》影片影射的珠寶商嚴嘉惠製作4分7秒影片展開反擊。（圖／記者張君豪攝）

珠寶商嚴嘉慧秀出和她與李新議員服務處主任楊立的對話內容，楊立被詢問到關於郭新政，情緒激動表示：「痛恨有人在新哥身亡後繼續消費李新！」更勁爆指出：「新哥生前最大壓力源就是郭新政」「包含他恐嚇新哥！要讓新哥身敗名裂！」

嚴嘉慧製作4分7秒名為《李新怎麼摔死的‧解密版》影片，內容先表達「沉默不代表默認」也象徵珠她對郭新政「誰摔死了李新？」影片正式宣戰。

嚴嘉慧受訪時表示，這段期間她努力積極蒐證，原本司法已還她公道，加上新哥墜樓身亡前也寫下手札，彼此願意放下過去的紛爭，嚴強調她罵新哥就是不對，她也坦然接受懲罰。但「清者自清」的心態卻讓這支充滿陰謀抹黑的影片效應越來越大，她才決定蒐證製作影片反擊。

《李新怎麼摔死的‧解密版》影片主打到底是誰消費了李新，影片中由嚴嘉慧自己訪問李新議員服務處主任楊立，楊立挺身爆料駁斥郭新政在影片及受訪中，深情款款表達她對新哥的懷念。郭新政跟外界說，她和李新沒有分手，楊立接受嚴詢問，在電話中憤怒表示：「放XXX的屁！新哥是我開著車、帶著新哥去郭新政家、像做賊一樣把行李搬走的！」

楊立說明李新趁郭新政出國逃離郭女家的過程：「新哥是趁郭出國的時候，一點尊嚴都沒有的跟做賊一樣地，把東西搬走，我跟王去郭高峰會的家，去把新哥的東西搬走，再後來搬去新嫂家。」楊立表示：「他們早就分手了！新哥生前巴不得要跟郭新政分手！可是郭新政說要讓他（李新）身敗名裂！」「我跟新哥談了幾次，你英明一世、怎麼糊塗一時啊！新哥也很無奈！」

對於網路流傳爆紅的《誰摔死了李新？》影片，楊立氣憤表示：「我們都很生氣！郭新政這個XXX、每天消費新哥！」楊立點出李新當年跟郭新政的感情狀況：「新哥那麼好用，我是女人我也不要分手阿，我想跟誰吃飯新哥就安排，我想見到誰新哥就安排，我想打官司，新哥就得幫我打官司，這麼好用的人，我也不要跟他分手！」

但楊立點出：「新哥臨走前、最大的壓力來源就是郭新政！」「包含她恐嚇新哥、揚言要讓新哥身敗名裂！這個我都知道，我們在旁看得清清楚楚，我們的心都在滴血！」

楊立說：「郭新政到現在沒有辦法解釋啦！新哥生前好友那麼多，為什麼到現在，沒有一個人選擇在站郭新政旁邊。」「大家都知道、新哥承受郭新政多少壓力」甚至強調，只要這起糾紛進入司法程序，他願意挺身而出捍衛李新名譽。

《ETtoday新聞雲》記者致電郭新政，郭小姐回應：「對於任何抹黃抹黑的指控不予回應！」郭強調：「我希望媒體關注立委黃昭順介入司法，還有珠寶來源、以及3張未核章台銀本票的弊端！」



對此新聞曝光後，網友質疑嚴嘉慧拿一段錄音作文章，嚴嘉慧說，網友如果透過影片懷疑、關心有人摔死了李新，為什麼不嚐試聽聽看李新身邊的老友怎麼看待這起影片風波。嚴嘉慧表示，她願意接受網友質疑，後續她會繼續出面，釐清影片中對於珠寶來源、台銀本票等諸多問題的指控，她說證據都在手上，她會逐一說明回應，也請網友拭目以待。





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