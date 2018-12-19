雙城論壇／周波首會柯文哲　晚宴致詞提「兩岸一家親」

記者陳政錄／台北報導

2018上海台北雙城論壇明天登場，北市府今晚於圓山大飯店舉行歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海方代表副市長周波首次會面，周波於致詞時回應柯文哲，提出「兩岸一家親」的論述，表示要在這樣的氛圍中，「共同分享這珍貴的親情和友情」。

周波致詞時首先提到下午在北市副市長鄧家基陪同下，一路參訪興隆公宅、大溝溪生態治水園區、內湖科技園區等。他指出從興隆公宅完善的配套，和治水園區生態的運用，均值得我們好好學習，並提及首屆雙城論壇時，上海張江高科技園區，就曾與內湖科技園區簽署交流合作備忘錄。

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

周波表示，兩市作為合作夥伴，同樣面臨著轉型升級的挑戰，今天看到內湖科技園區正推進2.0版本的規劃，果然是「英雄所見略同」，很有啟發，感受到兩市有許多需要相互探討、共同解決的問題。

他也為雙城論壇的舉辦做出定位，表示這是兩個城市之間，「最重要的、機制化的交流平台」，認為雙城論壇舉辦九年來，兩市於科技、體育、文化、教育等領域密切合作、交流，簽定了30項合作備忘錄，隨不斷拓展的廣泛合作，未來一定會有更多成果展現。

▲雙城論壇歡迎晚宴，上海市副市長周波致詞。（圖／記者林敬旻攝）

最後周波也與柯文哲不約而同的在致詞中，提及「兩岸一家親」論述，他說，這次兩岸人民將在這種「兩岸一家親」的氛圍當中，共同分享這珍貴的親情和友情。

周波更向在座產官學界代表喊話，指出許多人都是雙城交流的見證者和參與者，呼籲彼此要「倍加珍惜，不斷的鞏固和提升」，指出明天兩市將再度聚首，共謀發展大計，並簽屬新的合作備忘錄，將「更加的廣泛，更富成效，兩市人民的友誼和感情，一定會越來越醇厚」。

▼雙城論壇圓山飯店桌菜菜色。（圖／記者林敬旻攝）

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