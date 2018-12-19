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批柯文哲選前不敢講「續建大巨蛋」　連勝文嗆：不是透明公開？

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▲▼大巨蛋,商場,百貨公司,遠雄。（圖／記者謝盛帆攝）

▲大巨蛋。（資料照／記者謝盛帆攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在「蔡柯會」中將大巨蛋燙手山芋丟給總統蔡英文，也讓文化部與北市府槓上，文化部長鄭麗君17日反擊，要柯先表態要不要續建大巨蛋，柯文哲回應，「不拆就是要蓋阿不然幹什麼？」對此，國民黨中央委員連勝文19日在臉書表示，柯文哲決定大巨蛋要續建，應該不是臨時起意，那這麼重大的決定，為什麼選前，也不過就是三週前，不敢講呢？「不是一直誇自己透明公開嗎？」

連勝文反問，是怕傷了2014支持柯文哲的這一群「覺醒人類」？還是怕得罪了當初大力挺他的這些「進步」公民團體，讓人看穿他根本只是一個假左派，讓自己已經夠少的選票變的更少？

連勝文說，柯文哲當年選舉時，大力鼓動反商仇富的社會情緒，甚至還私設刑堂，說要打擊國民黨的弊案，結果國民黨卻沒有任何弊案，「柯文哲只是作繭自縛，在台北市搞了一個全世界最大的爛尾樓！」

▲▼連勝文出席2018常春藤盟校年終晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

連勝文指出，柯文哲為了證明自己打蛋有理，發明全球唯一的「柯式建築安全標準」，卻無法獲得真正的學者專家認同，那請問既然他幫大巨蛋貼了一個「不安全」的標籤，為什麼不拆呢？現在要續建了，怎麼大巨蛋突然變得安全了，還是説他所謂「安全」問題，根本就是欲加之罪，何患無辭？

連勝文表示，這次選舉的結果，台北市有六成的人是反對柯文哲的！做為一個少數市長，如果還是不務正業，甚至肖想大位，恐怕越來越多人會說他是「自目力量」；也無怪乎他的徒子徒孫，會一代比一代更白目了！

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關鍵字：大巨蛋,連勝文,柯文哲

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