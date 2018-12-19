雙城論壇／上海團訪台達電鄭崇華迎接　周波：歡迎台商來發展

▲上海市政府訪問團參訪內科企業-台達電，右起周波、鄭崇華、李文輝、鄭平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇明天登場，上海方代表副市長周波今天抵台後，率代表團參訪台北市政成果，下午於台達電受訪表示，上海改革開放四十年來取得巨大成就，其中「廣大台商台企發揮了做用」，「歡迎廣大的台資企業到上海來發展」。

周波一行今天中午抵台後，先回晶華酒店用餐休息，隨後赴興隆公宅、大溝溪生態治水園區、台北創新實驗室，最後抵達台達電參訪，結束後赴圓山飯店出席北市府歡迎晚宴。

回答《ETtoday新聞雲》記者提問，代表團來台唯一參訪的企業是台達電，有何特殊意義時，周波指出，上海改革開放40年來，取得舉世注目的成就，「這裡面呢也有廣大台商台企發揮了做用」。

▲周波回答《ETtoday新聞雲》記者提問。（圖／記者屠惠剛攝）

他說，上海台資企業超過一萬家，今天來到台達電就是希望能來觀摩、學習。周波對於8K的超清晰的投影機等新產品特別感興趣，認為台達電作為一個規模龐大的企業，仍不斷的在創新，值得學習。最後他也提到，「歡迎廣大的台資企業，到上海來發展」。

事實上台達電子集團早在1992年就布局上海，先投資浦東，設立中達電通公司，上海營運中心暨研發大樓於2011年啟用，目前大陸產區營收佔台達電營收8成左右，被上海市視為兩岸產業合作的成功案例。

今天參訪時，台達電創辦人鄭崇華出面迎接周波一行人抵達，並由近年剛接班的兒子執行長鄭平陪同，一行人於門口大廳合影後，進入台達電大樓參觀新產品、聽取簡報。

▼上海市政府訪問團參訪內科企業-台達電，左二起上海市台辦主任李文輝、台北市副市長鄧家基、上海市副市長周波、台達電創辦人鄭崇華、台達電執行長鄭平等合影留念。（圖／記者屠惠剛攝）

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