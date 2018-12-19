6月才推惠台55條　上海藉雙城論壇再加碼合作

▲上海今年中剛推出惠台55條，藉由雙城論壇管道，可望進一步推動合作。圖為上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

台北上海雙城論壇邁入第九屆，綜觀過去成果，兩市就科技、運動、地區、文化、教育等領域，簽署30項合作協議，適逢大陸中央今年推出惠台31條，今天抵台的上海市副市長周波於日前記者會上，也不忘推銷上海版本的「55條惠台措施」，未來藉城市交流管道落實對台工作，可能成為陸方兩岸策略的重要組成部分。

為讓駐滬媒體了解情況，日前上海市政府就2018雙城論壇舉辦行前記者會，主管經濟的周波在會上舉例，甫在上個月結束的進博會，期間有台商反應，接觸的採購商與簽訂的備忘錄超過去年一整年總和。他也透露，今年台灣學生申請赴滬學習的人數比往年大幅增長。他並推銷上海55條惠台措施。

▲上海市副市長周波。（圖／記者魏有德攝）

事實上，為響應中央2月底推出惠台31條措施，上海於6月1日發布「上海55條惠台措施」係前者的地方具體落實辦法，涵蓋市場參與、營商環境優化、台胞與大陸居民同等待遇、創新創業支持等面向。

另以周波抵台到達機場之後，首個公開行程參訪內湖台達電為例，亦可看出端倪。台達電子集團早在1992年就布局上海，先投資浦東，設立中達電通公司，上海營運中心暨研發大樓於2011年啟用，目前大陸產區營收佔台達電營收8成左右，被上海市視為兩岸產業合作的成功案例。

▲上海發布「惠台55條」，於今年6月1日舉辦記者會。（圖／上海市台辦）

今年初順利連任時，上海市市長應勇也曾表示，將在「上海市台灣同胞投資權益保護條例」的基礎上，研究制定政策措施，逐步為在陸台胞和大陸民眾「同等待遇」提供有力的保障。預計隨兩岸城市交流趨勢成型，未來陸方是否藉相關管道，加深對台工作落實，將成為觀察陸方兩岸策略走向的指標之一。



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