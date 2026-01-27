台中KTV清潔員上班喝啤酒　騎車撞死斑馬線行人！賠33萬判4年半

▲台中一名項女酒駕撞死正在過馬路路人，法院判4年半。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名項女是KTV清潔員，她為接待友人而飲用啤酒，回家路上仍騎乘機車，結果一名洪姓路人走在斑馬線上遭項女撞死。法院認為，項女有酒駕前科遭判刑，應加重刑責，考量已用33萬賠償完畢，判處4年6月刑期。

檢警調查，項女（原為越南籍，已取得我國身分證5年）在2024年11月1日凌晨2點左右，於太平區一間KTV工作時，為了接待友人而飲用啤酒，仍於4時許騎乘機車返家，路程將近3公里左右，於長億六街與太平一街交岔路口撞擊一名洪姓路人。

洪姓路人因此受有右側頭部外傷、顱骨骨折等傷害，於7天之後仍因為中樞神經衰竭而亡；項女於事發當下則被測出酒測值高達0.81MG/L。

法院認定，項女在2022年就曾因為酒駕案件遭判刑，屬於5年之內故意再犯本案，應該加重其刑。且本案距離2022年所犯案件，時間不過2年多，又是直接碰撞行走於斑馬線欲穿越道路的被害人，無法依刑法第59條減刑。

中院考量，項女為貪圖一時方便，在工作場所飲酒，酒測值高達0.81情況下，仍騎乘機車上路，未注意車前狀況、未減速、禮讓行人，導致被害人死亡。審酌已經與被害家屬調解成立，依約定賠償33萬元，依酒駕致死罪判處4年6月刑期。

