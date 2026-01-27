　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

超越官方支援年限　蘋果為13歲老iPhone推送 iOS 12.5.8更新

ㄏ

▲推出已超過 13 年的 iPhone5s。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果近日再度針對多款已停產多年的 iPhone 推送系統更新，替服役時間接近 13 年的老裝置延續基本可用性。根據科技媒體MacRumors》報導，蘋果已向 2013 年推出的 iPhone 5s，以及約 12 年機齡的 iPhone 6 釋出 iOS 12.5.8 更新。

更新重點：安全憑證延長

此次 iOS 12.5.8 並非功能性升級，而是針對系統內部的安全憑證進行更新。官方更新說明指出，若使用者未安裝此版本，相關憑證將於 2027 年 1 月 到期，屆時裝置可能出現多項核心功能無法正常使用的情況。

未更新恐影響視訊、訊息使用

在安全憑證失效後，受影響裝置可能無法完成啟用流程，FaceTime 視訊通話與 iMessage 訊息服務也可能無法使用，等同於日常功能大幅受限。對仍作為備用機或長輩機使用的用戶而言，影響尤其明顯。

iPhone 5s 與 iPhone 6 前一次獲得系統更新，已回溯至 2023 年 1 月，當時同樣屬於安全性修補。此次再度推送更新，也被視為罕見的長期支援案例。

iPhone 6s 同步獲得更新

除了更早期機型外，2015 年推出、仍可升級較新系統的 iPhone 6s，這次也同步收到 iOS 15.8.6 更新，內容同樣包含關鍵安全憑證的延展。

蘋果過去曾公開表示，iPhone 自上市起至少提供 5 年安全更新。不過從實際情況來看，iPhone 5s 的支援年限已超過 10 年，約為官方承諾的 2.6 倍。相關動作也再次引發外界對於裝置使用年限與系統支援政策的討論。

