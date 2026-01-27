快訊／貪1455萬助理費二審仍獲緩刑5年　黃紹庭：尊重司法判決

▲黃紹庭 。（資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

國民黨高雄市議員黃紹庭疑涉浮報助理費，檢察官後續偵辦時，黃紹庭坦承全部犯行，並繳回1455萬的犯罪所得。高雄地院去年6月一審，全案上訴後，高雄高分院今（27）日上午二審仍維持徒刑2年，緩刑5年。對於二審結果，黃紹庭表示，尊重司法判決。

檢調是在前年接獲檢舉稱黃紹庭疑似涉嫌浮報助理費，並在9月26日兵分多路前往10處搜索，並帶回黃的父母和服務處人員共17人，訊後其中6人分別以2萬至30萬元交保候傳，服務處周姓女副主任則遭聲請羈押，但被法院裁定無保請回。

▲黃紹庭曾一度出面喊冤。（圖／黃紹庭提供）

黃紹庭則在檢調搜索的前一刻，搭機前往廈門，並一度神隱30小時，直到27日才錄影片自清，強調自己絕對沒有畏罪潛逃，黃紹庭在29日下午2時許搭機抵達高雄小港機場，隨即遭搜索、查扣相關證據並執行拘提。

檢方後續偵辦發現，黃紹庭除了用人頭請領助理費，還涉嫌以低薪高報方式詐領公帑，甚至按月匯款3、4萬元到妻子名下的高雄銀行帳戶，由於黃紹庭的太太長年與小孩在美國生活，根本不是議會助理，黃按月匯款到妻子的帳戶也被認定是詐領助理費的一環，黃紹庭還以詐取的助理費支付服務處水電費用，並指示服務處周姓副主任提領相關款項，企圖製造金流斷點。

黃紹庭則對檢方指控的犯行全部坦承，並繳回犯罪所得1455萬，檢察官偵結將黃紹庭夫妻和12名助理起訴，高雄地院去年6月30日宣判，依貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪判黃紹庭徒刑2年，緩刑5年，繳交公庫150萬元。

高分院今日上午二審宣判，刑度仍維持徒刑2年，緩刑5年，但繳交公庫增加為200萬元，另增加接受法治教育7場次，全案仍可上訴。

對於二審結果，黃紹庭表示，尊重司法判決。國民黨高雄市黨部則說，尊重司法判決，後續依黨內相關規定辦理。