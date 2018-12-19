雙城論壇簽3協議　後續科創、經貿合作成看點

▲上海市副市長周波（中），18年前在企業任職時便隨團到過台灣考察。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／台北報導

2018雙城論壇明天登場，台北市、上海市雙方將就運動、地區、影視合作領域簽署3項協議。此外，觀察上海副市長周波今天抵台後行程，以及上週台辦踩線團內容，雙城論壇後兩市在科創、經貿領域的合作也將成為看點。

台北上海雙城論壇邁入第九年，本屆以「循環經濟」為主軸，還將簽署《上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄》、《上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄》及《上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄》。

除此之外，根據行程安排，主管經濟的周波抵台首日就將參訪內湖科學園區、台北創新實驗室與台達電，20日參加主論壇後，則抵達松山健康公宅，以及參訪台北市政，隨後抵達松山機場返滬。

▲周波預計參訪位於內湖運動中心內，由台北市產發局推動成立的台北創新實驗室。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，綜觀過去八屆雙城論壇主題，本次首度將「經濟」拉為主旨導向，上週踩線團抵台時，上海台辦主任李文輝也坦言，主題「循環經濟」，屆時談的內容，以及後續推進的合作，「關於經濟的自然會多一些」。

以參訪內湖科技園區為例，由於2010年曾與上海浦東「張江高科技園區」進行交流合作，本次上海政府代表團將特別關注2.0版規劃；台北創新實驗室方面，李文輝曾指出，大陸近年也致力推動創新、創業發展，未來兩市可多推動科創領域的合作。

▼上周李文輝率領上海台辦踩線團走訪台北創新實驗室、士東市場改造項目等，關注經濟領域。（圖／記者陳政錄攝）

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