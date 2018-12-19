上海副市長周波掌經濟　與沙海林有別折射「陸對台戰略變化」

▲上海市副市長周波。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／台北報導

2018台北上海雙城論壇明天登場，上海方由主管經濟、排名第一的副市長周波今日抵台，展開兩天一夜的旋風式訪問，有別於2016年以「上海市長代表」身分來台的上海市委常委、統戰部長沙海林，不只層級較高，「主管工作」內容也大不相同，是否折射近年大陸對台戰略變化，值得關注。

行政院大陸委員會主委陳明通日前赴立法院，出席108年陸委會預算審議，當時親民黨籍立委陳怡潔質詢時就提出，本次雙城論壇上海方由周波出席，有別於先前爭議較大的沙海林，「是不是代表大陸在對台灣釋出善意?」

對此陳明通雖表示不願多做解讀，但他也強調「拚經濟、少政治」的主張，指稱我方樂見在沒有預設前提之下，符合規範、合理有序的兩岸交流，且「周波是層級最高的常務副市長，跟我們柯市長來說，和過去比起來，是比較對等的」。

▲沙海林2016年來訪台北參加雙城論壇。（圖／資料照）

綜觀雙城論壇舉辦以來，第一屆由層級最高的時任上海市長韓正率團來台，創下首次有大陸直轄市長訪台紀錄，而後分別是上海常務副市長屠光紹、上海市副市長姜平；柯文哲任內，適逢政黨輪替，具「統戰部長」身分的沙海林訪台，雖屬知台派，但身分與時機敏感，引起外界對柯文哲兩岸論述的爭論。

有大陸涉台學者坦言，沙海林來台適逢台灣政黨輪替，當時「九二共識」和台海能否維持現狀受到挑戰，因此沙來台除了是一種訊號的傳遞，「他也有他該做的工作要做」，只是被過度放大解讀後，產生一些風波，被認為是「比較激進的後果」。

▲台北市自2010年起舉辦第一屆雙城論壇，時任上海市長韓正與時任台北市長郝龍斌出席在晶華酒店的開幕式。（圖／台北市政府提供）

但他說，雖本次由周波來台，不一定有過多的深層考量，主要還是為了表達陸方對推動「城市交流」的重視，但的確也突顯近年大陸對台工作，除堅守 「九二共識」、「一中原則」外，也更注重在中央層級以外的合作中，於經貿、文化、產業合作領域，藉民間、城市交流，帶給台灣民眾更大的獲得感。

事實上今年2月，為推動同等待遇，加深兩岸經貿合作，大陸國台辦推出《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（惠台31條），上海市也在6月1日響應中央政策，發布55條落實辦法，為陸方在兩岸官方層次交流中斷下，欲持續加深兩岸經貿合作所推行的作法。

►►雙城論壇簽3協議 後續科創、經貿合作成看點



►►6月才推惠台55條 上海藉雙城論壇再加碼合作





