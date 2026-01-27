花蓮「大屁孩」偷開走車！媽媽氣炸報警　他大街上怒揮開山刀拒捕

記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮一名35歲葛姓男子向母親借車遭拒，26日下午3時許擅自取走鑰匙偷將車開走，葛母傻眼報警，警方攔截圍捕時葛男更持開山刀揮舞拒絕配合，但仍在多名警力支援下被狼狽壓制，全案依刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌移送花蓮地檢署班偵辦。

▲花蓮男偷開母親的轎車，警方到場圍捕還持刀揮舞拒捕 。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）



葛母報案指稱，兒子未經她同意擅自取走鑰匙，毀損車裡車庫的鐵門後開車離去，請求警方協助抓人。警方因此派遣線上警力展開攔截圍捕。下午4時許，員警在光復路、華興街口發現通報車輛，惟葛男見警後拒不配合停車，沿途闖紅燈並蛇行行駛，行為已嚴重危害用路人安全，警方立即加強追緝部署。

之後警方在光復路、助人街口成功將車輛攔停，惟葛男仍不配合，手持刀具揮舞，員警見狀持槍喝令，最終在一陣扭打下，葛男仍被制伏逮捕，所幸未造成任何人員傷亡，全案警方依刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，另就相關交通違規行為依法開單舉發。

新城警分局強調，對於任何危害公共安全之行為，警方均會秉持「快速反應、強勢處置、確保安全」原則，第一時間投入警力控制現場，防止事態擴大，保障民眾生命財產安全。