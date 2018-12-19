影／發送聖誕禮物感動　李佳芬邊看表演邊拭淚　

記者宋德威、洪正達／高雄報導

19日下午在高雄市鼓山國小舉行1,500雙愛心襪及120雙愛心鞋捐贈儀式，並邀請準高雄市長韓國瑜夫人李佳芬擔任KISS愛心大使及英語老師，與小朋友們在歡樂聖誕英文歌曲歌聲中，提前溫馨度過佳節。小朋友先以手語舞迎賓，李佳芬想到貧窮小朋友的遭遇，邊看表演邊拭眼淚。

▲▼準高雄市長夫人李佳芬19日下午在高雄市鼓山國小，參加1,500雙愛心襪及120雙愛心鞋捐贈儀式，看見小朋友手語表演，一時間想起許多貧苦的孩童的遭遇需要協助，感觸落淚。（圖／記者宋德威攝，下同）

李佳芬和小朋友親切互動，參與愛心捐贈儀式，又化身李老師上台教小朋友唱英文聖誕歌曲，再和廣播電台董事長袁韻媫、光全集團董事長特助王上豪、 高市鼓山國小校長高玉山共同發送募集到的愛心襪與愛心鞋贈送給華遠的小朋友，為小朋友帶來歡樂的耶誕節。

李佳芬與小朋友合影時，見到一名小朋友鞋帶掉了，主動蹲下幫小朋友綁好，天真的孩童直呼「謝謝夫人」；李佳芬受訪時表示，「看到小朋友很開心，覺得他們都很單純，裡面有棒球隊的小朋友，不但會念書，比賽還曾拿過冠軍，實在太了不起了，感謝主辦單位讓我們看到了希望，讓這個世界更美好，但美好是要去實踐的」。

她也被大學志工的精神所感動，放棄外面一小時四五百元的家教費，義務來協助陪孩子們，真的很不錯，現在大家都說年輕人經不起挫折，是溫室裡的花朵，看到華遠的這些志工也很感動。