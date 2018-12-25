韓國瑜上任首砍花媽政績！輕軌二期一定停工　「無足夠交通效應」

▲高雄市準市長韓國瑜今天就職。（圖／記者范綱儀攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市準市長韓國瑜今天就職，他接受專訪時強調「高雄輕軌二階工程一定會停工」，認為這工程無法帶來足夠的交通與運輸效應。

東森節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑特地在韓國瑜25日就職前，首度讓節目南下專訪。面對劉寶傑，韓國瑜坦承，他勝選後壓力很大，選後都沒有笑過，只有看到劉寶傑才笑了一下，因為高雄現有3000億的債務，以每年1300億的預算來說，除了地面上的洞，還有原高雄縣的4大落後，都讓他感覺備受挑戰，「未來我們要一面建設，還要一面還債，所以我們有很多地方要做，心理壓力很巨大」。

▲總統府秘書長、高雄市前市長陳菊。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜指出，新高雄市府不貪污但要「圖利」，會盡可能讓商人賺錢，與政府互相配合，進而先改善環境汙染的問題，「我已經講過，如果我貪汙，我放棄假釋，代表我當首長，我絕對不貪污」，也指出官僚體系常怕事而不作為，因此整個政府非常無能，他也會帶好整個政府團隊，讓下屬有心拚。

▲高雄捷運臨港輕軌。（圖／記者謝婷婷攝）



另外，韓國瑜也透露上任後「第一刀就是要砍前市長陳菊的政績」，確定要將高雄輕軌二階段工程停工，他認為這工程無法帶來足夠的交通與運輸。不過目前已經通車的高雄一期輕軌會繼續行駛，還沒完工的二期會先停工，等相關局處討論後再看是否需要變更設計。