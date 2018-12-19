影／麻花捲單親爸遭惡意棄單　「霸氣」韓市長出手相救

地方中心／高雄報導

陳姓單親爸爸經營麻花捲生意，日前遭人惡意棄單造成重大損失，因此向即將上任韓國瑜求救，韓國瑜認購了2000包當成就職典禮上的伴手禮 ，準新聞局長王淺秋表示，當韓市長得知陳先生的窘境後，決定自掏腰包協助，希望能幫忙度過困境。

▲陳姓單親爸經營麻花捲生意，因日前遭人棄單造成重大損失，韓國瑜決定出手相救‧（圖／地方中心攝）



經營麻花捲工廠的陳先生，原本手上有50多箱，約5000包的麻花捲，原本約定月底要交貨，結果對方卻忽然棄單讓他損失約30萬元，在苦無對策下轉往高雄市黨部請求協助，在一次因緣際會之下遇到韓國瑜並向他陳情後，韓市長決定出手幫忙。

陳老闆說，工廠全盛時期有20多名員工，無奈碰上大環境不景氣，很多外銷訂單消失，目前僅剩3名員工苦撐，日前又碰上惡意棄單，在苦無解決方式之下，才決定向韓國瑜求救，韓市長最後以一包65元的價格認購2000包，希望他能度過難關。

王淺秋表示，韓國瑜從投入選舉開始就非常省錢，就職典禮中唯一一項自掏腰包購買的伴手禮就是陳先生所製作的麻花捲，王淺秋也透露，其實很多廠商都曾想免費贊助伴手禮，都被韓國瑜婉拒，他也進一步希望這些廠商能改捐給其他有需要的公益團體，這樣更有意義。