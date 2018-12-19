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韓國瑜小內閣　海洋局長朱挺玗、民政曹桓榮、環保局長袁中新

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▲▼韓國瑜8日上午到高雄市美濃區參加白玉蘿蔔季大餐與感恩餐會，現場熱情民眾擠爆街道，爭相握手。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲韓國瑜19日再公布4名小內閣名單，其餘將在20日全數公布。（圖／資料照，記者宋德威攝）

地方中心／高雄報導

隨著韓國瑜上任腳步越來越近，外界小內閣名單逐漸浮上檯面，19日再公布4人，除稍早公布的潘恆旭接任觀光局長外，下午再公布海洋局長、民政局長、環保局長則分別由朱挺玗、曹桓榮、袁中新接任，其餘名單將在20日全數公布。

據了解，朱挺玗為前議長朱安雄、已逝立委吳德美之女，雖在這次九合一大選中失利，但選前卻頻頻為韓國瑜辯護，表現可圈可點，2017年國民黨黨主席選局中，挺身為洪秀柱擔任發言人，無奈自身投入的議員選舉中成為高雄市前鎮、小港選區的「落選頭」，選後由韓國瑜延攬進市府團隊，擔任海洋局局長。

接任民政局長的曹桓榮目前為國民黨高雄青工會秘書長，長期投入基層工作，韓國瑜曾表示他年輕、熱情、不怕吃苦，可勝任相當複雜且多元的民政工作，加上曹曾在韓國瑜選前之夜策畫象徵高雄總人口數的「277名禿子大進場」，象徵照亮高雄，戰功勳炳也因此在19日這波小內閣名單中出線。

預計擔任環保局長的袁中新為中山大學環境工程研究所教授，袁教授專長為空污防制、空品監測、大氣污染化學及擴散模式等領域，過去曾發表過多篇相關論文並數度獲獎，高雄市目前在任、前任的環保局長都是他的學生，在防治空污、污水處理上有獨到見解，獲韓國瑜大力讚賞。

曹桓榮簡歷

42歲，現任高雄青工總會秘書長並同時擔任民營金控協理、參與各公益團體擔任幹部
學歷：國立中山大學社科院公共政策碩士/義守大學國際貿易學系
經歷：大學講師、家扶中心扶幼委員及公益基金會、校友會社團幹部、青年活水營幹部等

朱挺玗簡歷

38歲，現任國民黨中評委
學歷：美國東北大學商學院管理及金融雙學士、國立中山大學公共政策碩士
經歷：匯永實業執行長、高雄青工總會副總會長

袁中新簡歷

59歲，現任國立中山大學環境工程研究所教授
學歷：美國伊利諾大學土木暨環境工程博士
經歷：國立中山大學及成功大學教授、中華民國環境工程學會常務理事、縣市政府環保局計畫審查委員等
 

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關鍵字：韓國瑜,小內閣,民政,海洋,環保

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