就職典禮服裝「藍綠色夾雜」　李佳芬：象徵包容意涵

▲▼李佳芬前往鼓山國小參加愛心鞋襪捐贈儀式。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威、洪正達／高雄報導

19日下午在高雄市鼓山國小舉行愛心鞋襪捐贈儀式，媒體記者開始和李佳芬話起家常，先聊她的髮型變了瀏海剪了，李佳芬開玩笑說，「以前額頭的瀏海常會掉下來遮住眼睛，好像一種毛會遮住眼睛的狗一樣，都要從縫隙看人，所以乾脆剪掉」。

至於市長有沒有跟她說要來高雄的好萊塢明星是誰？李佳芬表示市長沒跟他說，她也是看電視才知道的。媒體問她希望哪個大明星來，李佳芬說，不是她希望誰來，而是高雄市民希望誰來，這比較重要，市長也會朝這個方向去努力。

關於就職典禮當天要管穿的衣服，李佳芬說還在設計師那裡，媒體一直追問會不會小露性感或裙子會到多短，她回說這把年紀了，不要嚇人比較好，太時髦的衣服她是無法接受的。

她說市長不問她穿什麼，目前韓國瑜實在太忙了，而且感覺又有些遲鈍，根本也不會注意她，現在很忙碌，一天也沒講上幾句話。不過，她透露衣服的顏色會有藍色和綠色夾雜，設計師表示這是象徵包容的意涵。

她還說了個笑話，有次她把過肩的長髮剪到肩膀以上，回家問韓國瑜哪裡不一樣了，韓看了半天，最後說「妳今天上美容院了」。最後，媒體問她會不會像柯文哲市長夫人陳佩琪一樣天天在臉書發文，李佳芬說她沒這麼勤勞，相信市長找的團隊都很優秀。



