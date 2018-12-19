曾在馬祖西莒當4年連長　獨家Q版賣菜郎「就職紀念酒」曝光

▲馬祖酒廠推行韓國瑜就職紀念酒，合作原因竟是韓總當兵曾在馬祖當連長。（圖／記者陳豐德翻攝）



地方中心／高雄報導

老酒廠也搭上韓流！高雄市準市長韓國瑜25日將舉辦就職典禮，長年製作頂級高粱酒的馬祖酒廠順應「全民拚經濟」風潮，獲得韓國瑜授權後，推出「陳年馬祖高粱酒-賣菜郎CEO韓國瑜拼經濟紀念」主題酒，包裝上的「Q版賣菜郎」逗趣又搶眼，就職典禮當日將在愛河設攤限量販賣，所得全數捐入偏鄉做公益。

韓國瑜憑著禿頭成為其招牌，但也有過「年輕」的時候，他在民國67年到70年間曾在馬祖西莒擔任連長，所以與馬祖有深厚的情誼；當時當兵舊照曝光，相片中他頭髮茂密、五官端正，韓國瑜受訪時曾說：「我那時是小鮮肉，多清秀啊！」而對比如今，韓國瑜說就是遺傳的問題，但隨後又表示是失戀，「伍子胥過昭關，一夜白了頭」，還稱「失戀是很辛苦的」。

連江縣長劉增應說，曾打電話給韓國瑜祝賀，並表達馬祖酒廠想生產一款韓國瑜就職紀念酒，因為韓國瑜在民國67年時，在馬祖莒光服役，因韓國於對馬祖有深厚感情，立刻答應無條件提供韓國瑜Q版造型，給馬祖酒廠使用。

▼韓國瑜過往在馬祖當兵的濃眉大眼舊照曝光，當時頭髮仍茂密。（圖／記者陳豐德翻攝）



此款酒品選用榮獲「雙金牌」肯定的同等酒質為酒體，由年資40多年的首席調酒師特選用兩桶酒廠坑道後段珍藏40年的陳年老高粱酒提味，最特殊是配合「大家發發發」的慨念，馬祖酒廠特調58度的陳年高粱酒，這也是馬祖酒廠建廠以來首次發行58度的陳年高粱酒。外包裝設計上以「賣菜郎Q版」圖案為主體，搭配高雄著名景點，及大家耳熟能詳的「韓語佳句」為設計，全國限量發行，這款酒品無論收藏價值或是送禮自用都值得選購，增值潛力十足。

馬祖酒廠也將在高雄市長韓國瑜就職典禮25日當天，在愛河設攤公益攤位首賣限量的「陳年馬祖高粱酒-賣菜郎CEO韓國瑜拼經濟紀念」，拚經濟價888（發發發）元，所得收入將全數捐給高雄偏鄉學童營養午餐，呼籲大家拼經濟也不忘作公益。

馬祖酒廠表示，「陳年馬祖高粱酒-賣菜郎CEO韓國瑜拼經濟紀念」主題酒。預購時間為107年12月20日至108年1月7日止，產品發貨時間第一階段預定108年1月15日，第二階段預定108年2月15日。訂購專線02-2305 6910 或0800- 000- 059服務時間0900-1730。數量有限將依預購順序發貨。

▼就職紀念酒上面有獨家的賣菜郎Q版圖案。（圖／記者陳豐德翻攝）

