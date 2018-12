俄國網軍壓境！連寶可夢也遭滲透？　IG成美國社群網戰主場

▲俄國網軍透過分享遊戲攻略間接傳遞假消息。(圖/路透)



俄羅斯透過網軍干預2016年美國總統大選早已是公開的秘密,美國參議院情報特別委員會18日公布兩份調查報告指出,俄羅斯網軍不但在2016年在網路上利用假帳號發文影響選情,並將目標聚焦在非裔選民,被視為現任共和黨總統川普當選的助力之一。這些網軍的主要戰場為時下年輕人最愛的Instagram,甚至至連知名手遊Pokemon Go也遭滲透。然而川普上任後這些網軍也跟著轉型,據統計,2017年假帳號在社群網站上的發文數量為2016年的2倍,目的就在加深美國的對立情緒。

這兩項調查報告由資安公司「New Knowledge」與牛津大學團隊參與的計畫「Graphika」分別執行,報告中指出,俄羅斯透過位於聖彼得堡的「網路研究社」(Internet Research Agency)創立各種專門帶風向的假帳號,據統計臉書共有81個假帳號,其中30個是針對民主黨的非裔選民發動假消息,例如民主黨參選人希拉蕊(Hillary Clinton)收取白人組織3K黨大筆政治獻金等,吸引超過120萬人追蹤。

俄國網軍擅長打心理戰,他們不會直接公開、大方地表態支持川普,而是在社群網站上投放廣告,鼓勵非裔、穆斯林等少數族群支持希拉蕊,但實際上這些廣告受眾卻是民主黨保守派的白人選民,透過這種方式激起他們的排外情緒,進而拒絕投票。

「New Knowledge」特別強調Instagram在此次網戰中的重要性,先前媒體都聚焦在臉書、推特等社群網站,但此次分析指出,Instagram才是主要宣傳戰場,和臉書的7650萬互動人次相比,Instagram互動數高達1億8700萬次,他們創立的假帳號@blackstagram,擁有超過30萬個追蹤,除此之外也利用曾獲選為2014年代表字的hashtag「#黑人的命也是命」(#BlackLivesMatter),散佈希拉蕊支持白人警察開槍等言論,型塑出用選票懲罰希拉蕊的氛圍。

除此之外人氣手機遊戲Pokemon Go也成為假新聞流傳的平台,報告中表示,這些網軍會創立許多「遊戲攻略社團」,在分享技巧的同時,也潛移默化地帶入刺激分化的言論,或是透過網站的「延伸閱讀」功能,偷偷置入反對希拉蕊的言論,甚至在每次警察誤殺黑人時,發動「換名字悼念」活動,拐彎抹角地影響選民心理。目前仍難以判斷這類宣傳是否對選舉帶來重大影響,但非裔美國人投票率確實出現20年來首次下降,此次非裔選民的投票率不到6成。

根據報告調查,這些俄羅斯網軍的攻擊,並未隨著川普上任而結束,反而跟著轉型。數據統計指出,Instagram在2016的貼文數有2611篇,而2017年直接翻倍達5956篇。兩份報告皆警告不能低估網路心理戰的影響力。

