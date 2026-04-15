竹市校園徵才第4場30家企業釋出逾千職缺 玄奘大學登場

▲新竹市今(115)年第四場玄奘大學校園徵才博覽會(14)日熱鬧登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今(115)年第四場玄奘大學校園徵才博覽會(14)日熱鬧登場，集結30家企業參與，釋出超過1,000個職缺，涵蓋服務業、製造業及醫療業等多元領域，為青年求職者提供豐富選擇。新竹市副市長林琨瀚代表市長高虹安出席開幕式，勉勵青年學子及求職者把握機會、勇敢追求夢想，找到理想職涯方向，同時期盼企業順利延攬優秀人才，共創雙贏局面。

新竹市長高虹安表示，新竹市擁有「三高一低」的城市DNA，包含高學歷、高收入、高生育率及平均年齡低，目前新竹市設籍、就學及就業於新竹市的青年人口已超過20萬人，展現城市的年輕活力與發展潛力。她指出，青年是推動城市創新與進步的關鍵力量，今年市府以「青年舞台、青年補助、青年品牌」三大主軸，全面升級青年政策，聚焦數位轉型、多元發展與生活支持；同時，新竹市青年發展中心作為青年事務專責機關，持續推動多項青年政策與計畫，期盼成為青年朋友最堅強的後盾。

林琨瀚表示，市府每年攜手勞動部勞動力發展署及新竹市五所大學共同辦理校園就業博覽會，陪伴學子順利銜接職場、開創未來。他並指出，玄奘大學長期致力於推動「多元適性」教學，強調理論與實務並重，此次就業博覽會不僅是青年踏出職涯的起跑點，更是展現即戰力、拓展多元職涯發展的重要舞台。

勞青處長吳達偉表示，市府團隊持續落實「青年活力」施政藍圖，推出多項創新政策，包含領先全國首創「AI領航青年數位工具補助」，協助青年強化數位應用能力，打造新竹市成為青年數位創意與科技人才的重要基地；同時也首次推出「促進青年多元發展補助」，鼓勵青年多元探索與實踐，進一步強化公共參與能量。

青發中心指出，今日就業博覽會現場提供職涯探索服務，協助青年學子認識求職的多元可能，並設有外籍生專區職缺，便利外籍學生即時應徵；除企業徵才外，勞動部、原住民族委員會及國防部等中央單位亦設攤提供就業諮詢、獎勵計畫及軍職就業等相關資訊。此外，青發中心也同步提供暑期工讀與青年社團補助等資源，協助學生拓展多元職涯發展路徑。

青發中心補充，新竹市校園就博會最終場4月28日在中華大學，相關職缺資訊可至各校網站查詢。更多青年相關活動，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu)。