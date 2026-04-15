　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

▲「長照相伴，幸福常在」宣導列車EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲「長照相伴，幸福常在」宣導列車EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升民眾對長期照顧3.0服務的認識與運用，打造完善的在地照顧支持網絡，新竹市政府啟動「長照相伴，幸福常在」宣導列車，即日起正式開課。衛生局表示，本年度宣導列車預計辦理62場次，預估帶動超過3,000人認識「長照3.0」資源，協助失能家庭及早獲得專業資源媒合，讓市民在熟悉的環境中，實現「在地安老」的目標。

新竹市長高虹安表示，面對高齡化趨勢與照顧需求持續攀升，市府藉由宣導列車方式，並以推廣長照3.0服務為主軸，透過多元宣導方式，向民眾介紹長照服務項目與申請流程，並強化「1966長照專線」的使用觀念，讓有需求的家庭能即時獲得專業協助。只要一通電話，即可啟動專業評估與資源媒合，此外，宣導亦聚焦失智症識能提升與家庭照顧者支持資源，協助民眾及早辨識、及早因應，減輕照顧壓力，提升整體照顧品質。

衛生局長陳厚全指出，期盼透過宣導列車深入各類場域，讓民眾對長照服務「看得到、問得到、用得到」，逐步建構即時且可近的照顧支持網絡。此次宣導列車採分眾推廣方式，對象涵蓋一般社區民眾、各級學校（國小、國中及高中職）、新住民族群，以及聘僱外籍看護家庭等，透過貼近需求的溝通策略，提升資訊可近性與理解度。

曾參與宣導活動的陳阿姨分享，家中長輩因手術後行動不便，讓家人一度身心俱疲。直到透過宣導得知1966專線，在專業評估後順利銜接居家復能、居家服務及喘息服務，大幅減輕照顧壓力。她感性地表示，有了專業團隊的支持，照顧不再只是負擔，也讓生活重新看見希望。

長期照顧管理中心補充，長照服務已是許多家庭必須面對的重要課題。凡實際居住新竹市且符合資格者，包括65歲以上失能長者、55歲以上原住民、失智症患者（不限年齡）、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，皆可透過1966專線或至長照網站( https://ltc.hccg.gov.tw/ )提出申請。歡迎對長照資訊有需求的單位撥打專線03-5355283洽詢，共同建構幸福安老的願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孝媳哭求白沙屯媽尋「失蹤婆婆」　最後身影在這
總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查
22歲男大生撞車亡！父母痛失獨子心碎認屍…成大將致畢業證書
快訊／藝人閃兵第4波起訴名單曝光！
鄭浩均急躁有原因　平野還原真相！
快訊／統一獅林靖凱家中摔倒撞傷頭部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典4/21登場　飛輦轎、神轎過火祈福

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

男子酒後跌傷倒臥路旁　太麻里警即時協助並護送返程

代表民進黨參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

竹市校園徵才第4場30家企業釋出逾千職缺 玄奘大學登場

停電不只是台電責任！高雄區處邀大戶座談　籲內線靠自己維護

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

竹圍福海宮輔信王公誕辰慶典4/21登場　飛輦轎、神轎過火祈福

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

男子酒後跌傷倒臥路旁　太麻里警即時協助並護送返程

代表民進黨參選桃園市長　黃世杰：感受鄉親期待跟責任

竹市校園徵才第4場30家企業釋出逾千職缺 玄奘大學登場

停電不只是台電責任！高雄區處邀大戶座談　籲內線靠自己維護

竹市推宣導列車　全面擴大長照3.0服務量能

推動深度節能！　台電桃園區處邀用電大戶「節電作伙來」

電視新聞台的「典範崩解」與「數位重構」　告別的不只是一個主播

埃及斑蚊雲林北港現蹤　46萬香燈腳湧入防疫恐拉警報

「日月神教」Q3揮軍路科啟動徵才　在地：租屋供給告急

提不起勁的時候怎麼辦？這5種方式幫你轉移注意力

下午狂喝手搖怕變胖？3招教你聰明選　熱量少很多

男月收20萬「相親聽1職業」秒打槍　同行秒懂：女生哪受得了

「油還很滿！」王勝偉42歲飆速代跑：我對我的腳程是很有信心的

華郵：美軍將向中東「增兵數千人」　加大施壓伊朗

何潤東沒演《逐玉》也爆紅…漲粉破百萬！　被問張凌赫粉底回應了

台電金門區處與大用戶座談　攜手企業共創節能與供電雙贏

【血壓飆破180】兒子喜報考98分！　老爸追問哪科竟是「全科集大成」

地方熱門新聞

金門棋牌社2年內爆增87%

具刑事歷練與領導能力　李貫豪接任池上聯合所所長

台南善化驚見「機車保齡球」駕駛恍神連撞15車

南投縣推青年一日企業參訪與職場體驗

從CPR到骨針技術全面升級南消打造高效救護團隊

台南拚交通安全！死亡事故逐年降7%道安全面動起來

台南山上花園水道博物館添藝術新貌8座裝置作品正式揭幕

台南土城消防深入砂崙里夜訪宣導逐戶檢視強化防火安全網

基隆信二停車場ROT案招商啟動

南投星空季4／25信義鄉東埔起跑

花55元爽中200萬！台南柳營7-11開出特獎幸運兒抱走大獎

南紡母親節檔期開跑最高回饋15%「棋」開得勝

熱心企業挺台南！第2輛救護車投入永康急救量能再升級

南投縣啟動國中會考獎勵雙軌方案

更多熱門

相關新聞

竹市推源頭減量資源回收系列活動

竹市推源頭減量資源回收系列活動

新竹市政府響應422世界地球日，啟動「2026年地球日系列活動」，自4月起陸續推出海洋風收站、農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收，以及免廢市集等行動，透過豐富多樣化的實際體驗，引領市民實踐淨零綠生活，提升市民重視環保意識並付諸行動，落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，同時為未來注入更多環境永續力量。

竹市步行環境再升級

竹市步行環境再升級

高虹安兌現教育承諾

高虹安兌現教育承諾

竹市光華國中通學步道開工

竹市光華國中通學步道開工

2026風城野營祭第二樂章

2026風城野營祭第二樂章

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

微博突瘋傳「許光漢周子瑜熱戀中」！見家長照成導火線

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面