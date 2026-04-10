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兌現教育承諾　竹市香中博雅樓拆除重建工程勞務案決標

▲香山高中博雅樓現況。（圖／新竹市政府提供）

▲香山高中博雅樓現況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動校園建設升級，香山高中校園整體規劃暨博雅樓（體育館）拆除重建工程委託規劃、設計及監造勞務案，已於今(115)年4月順利完成決標作業。市府表示，此案工程發包預算約新臺幣2億7,978萬元，規劃、設計及監造費約1,575萬元。後續將分年編列預算推動，為香山地區教育發展及校園安全提升邁出重要一步。

新竹市長高虹安表示，她上任以來率領市府團隊積極推動「新竹好學」施政策略，以「教育為本、孩子優先」為核心理念，穩健推動各項教育政策。市府已投入逾40億元推動校舍新建與整建工程，並同步推動通學步道、數位學習升級、運動場館改善、社區閱讀推廣、擴校增班與設備升級補助，同時完善教師與助理員福利及設立數位實驗高中，讓每一位孩子都能在安心、多元的教育環境中成長。

高虹安指出，上任後教育處即報告，香山高中博雅樓經耐震評估確認有安全疑慮，考量校舍安全具有高度急迫性，儘管市府多次向中央爭取補助未果，但「孩子的安全不能等」，市府責無旁貸，決定自籌經費推動重建工程。相關經費將透過分年編列方式妥善規劃，在兼顧財政穩健原則下，優先確保校園安全，並同步規劃後續師生安置及空間調整措施，展現市府守護學子安全的決心。

教育處長林立生表示，香山高中博雅樓興建於民國83年，因位處香山沿海地區，長期受高鹽分海風侵蝕，出現混凝土氯離子含量偏高、鋼筋鏽蝕、外牆剝落及多處滲水等情形，加上耐震能力不足，低於近斷層需求標準，經整體評估後建議拆除重建。此外，現有空間亦面臨活動場地不足、動線紊亂及設施老舊等問題，難以符合現代教學及多元活動需求。

教育處說明，未來博雅樓將朝「安全耐震、智慧管理、永續節能、多元共享」方向規劃，總樓地板面積約4,753平方公尺，工程預估建造費用逾2億6,572萬元。空間配置包含室內綜合球場、舞台、多功能教室、會議廳、重訓室、宿舍及停車空間等，同步考量香山高中校園整體規劃與空間調整方案，並透過風雨走廊串聯既有校舍，優化校園整體動線，提供師生更完善的教學與活動空間。

香山高中校長洪碧霜表示，感謝市府推動博雅樓重建，讓校園空間得以再生。未來將結合香山山海地景特色，打造兼具教育功能與地方特色的校園亮點，並在確保師生安全的基礎上，進一步深化社區連結與人文發展。

市府強調，香山高中博雅樓經專業耐震評估確認有安全疑慮後，已即刻要求學校加強安全巡檢與使用管理，並納入整體校園規劃檢討，目前已限制使用強度，未作高風險或高密度使用，整體風險維持在可控範圍內。考量校舍改善須兼顧師生安全、教學運作及空間調度，採取「風險控管、分階段推動」原則，逐步銜接各項作業。後續將配合工程期程，有序啟動師生安置計畫，並辦理全面淨空作業。後續將由教育處、工務處、學校及規劃設計團隊共同合作推動，依整體規劃期程，滾動檢討包括師生安置、施工動線、校園安全管理及教學空間配置等工作，審慎規劃執行。

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