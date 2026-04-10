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竹市步行環境再升級　高虹安推三大路段改善守護學童與市民

▲第36次交通改善小組會議，高虹安市長推動三大路段改善。（圖／新竹市政府提供）

▲第36次交通改善小組會議，高虹安市長推動三大路段改善。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府(9)日召開第36次交通改善小組會議，聚焦建新路（建功一路至公道五路二段）、高翠路（高翠路160巷口至高峰路）人行步道工程及鐵道路與東大路二段路口交通安全改善規劃案。會中透過事故型態與行人動線數據分析，整合專家學者意見，優化車道配置與人行空間，全面提升道路安全與使用效率。

新竹市長高虹安表示，建新路串聯建功國小、建功高中、清大夜市商圈及仁德國宅社區，人流密集。交通處日前已於該路段劃設約130公尺標線人行道，有效調整停車型態、提升行人安全。目前工務處已獲中央核定補助經費，推動標線人行道升級為實體人行道，並串聯周邊步行動線，逐步完善校園周邊人行路網，打造更安全友善的通行環境。

高虹安指出，高翠路為通往新竹科學園區的重要幹道，沿線住宅密集，銜接高峰路後更成為往返寶山與市區的關鍵節點。市府上任後已完成高峰路人行道工程，並將瓶頸路段由單車道拓寬為三車道，有效紓解交通壅塞。目前已獲中央補助推動高翠路人行空間及行車安全改善，包含設置實體人行道、停車彎、轉角行人停等空間，同時透過車道配置，達到車流降速目的，強化整體步行網絡連續性與安全性。

高虹安提到，鐵道路與東大路二段是南寮進入市區的重要節點，且鄰近載熙國小，尖峰時段車流繁忙。因缺乏左轉附加車道，易產生車流交織與回堵情形。交通處已提出改善方案，將優先調整車道標線、號誌時制設計，降低衝突風險，實施後，則視車流改善成效，再進一步研議工程改善，按部就班提升路口運作效率與安全性。

工務處補充，除推動建新路及高翠路人行步道改善外，市府亦將持續盤點各路段需求，落實高市長「交通暢行」願景，同步通盤檢討道路環境，透過設置路口實體停等空間、避車彎、行穿線退縮及車道重新配置等措施，系統性優化道路環境，全面提升行人與車輛通行安全。

交通處表示，東大路二段與鐵道路路口改善計畫已委託專業顧問團隊進行交通流量與肇事資料分析，據以研擬分階段改善策略。在道路條件受限情況下，將優先透過調整車道及號誌時制降低車流交織，後續再視成效推動工程優化，逐步強化市區與南寮地區的交通連結與安全品質。

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