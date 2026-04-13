響應2026地球日　竹市推源頭減量資源回收系列活動

▲115年免廢市集(資料照片)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府響應422世界地球日，啟動「2026年地球日系列活動」，自4月起陸續推出海洋風收站、農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收，以及免廢市集等行動，透過豐富多樣化的實際體驗，引領市民實踐淨零綠生活，提升市民重視環保意識並付諸行動，落實聯合國永續發展目標SDG11永續城市，同時為未來注入更多環境永續力量。

新竹市長高虹安表示，市府團隊秉持智慧治理施政策略，透過科技創新與數位集點，讓市民在參與環境保護的同時，能更直觀地累積綠色貢獻。她提到，今年地球日系列活動強調個人行動的重要力量，鼓勵市民從日常舉手之勞做起，共同推動節能減碳，做好源頭減量及資源回收，實踐宜居永續的城市願景，讓新竹市成為全台環保治理的標竿。

環保局說明，今年「海洋風收站」已於4月9日在新竹區漁會正式開站，每月第二、四週的週四營運，今年特別新增「行動電源」回收品項，同時回收「紙、鐵、鋁、塑膠、玻璃、乾電池、高壓容器」等七大類資源物，累積點數可兌換禮券。此外，持續推動「廢棄漁網換現金」，收購價最高每公斤達30元，透過將海廢轉化為再生產品，落實綠色循環經濟，積極守護SDG14海洋生態。

環保局指出，農藥空瓶與提神飲料玻璃瓶回收行動於4月15日起跑。農民遵循「三沖三洗」標準程序回收空瓶，即可透過手機APP累積點數兌換蒲公英衛生紙或商品卡等好禮。環保局提醒，落實瓶罐妥善回收，能具體實踐SDG12責任消費及生產，不僅是守護鄉土的行動，更能有效提高環境品質。

環保局提到，深受市民喜愛的「免廢市集」第二場將於4月18日在大湳雅公園登場，透過「避免產生廢棄物、免費分享」的環保行動，邀請市民一起加入友善地球行列。此次主題為「寶貝篇」，鼓勵家長分享閒置的母嬰用品與玩具，讓舊物延續價值，共創環保好生活。

環保局補充，活動詳情及各項回收資訊，請至新竹市環境保護局資源回收網( https://reurl.cc/Z4Gm8l )查詢