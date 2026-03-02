　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一堆人收到「中獎通知」　內行曝3招識破：百分之百是詐騙

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲收到中獎信件時，務必多留意寄件人信箱、連結正確性。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近來有民眾收到「悠遊卡雲端發票中獎通知信件」，信中提供查詢連結，要求民眾登入並匯入信用卡。對此，台灣事實查核中心表示，此信件提供的網址是假冒的可疑網址，此類詐騙目的是為了盜刷信用卡，因此請民眾在收到連結時，應先確認連結真實性，不要隨意輸入個資。

近來有不少民眾收到一封悠遊卡雲端發票中獎通知信件，寄件人顯示「TWM e-Invoice 悠遊卡會員中心」，同時在信中提供「悠遊卡會員中心登入查詢」的連結，要求民眾登入查詢獎金，同時匯入信用卡。

假網址露餡！實測輸入亂碼也能過關

事實查核中心指出，信件內附的網址連結，結尾為「.com」，是商用常見的網域，不過，財政部電子發票整合服務平台的網址為「www.einvoice.nat.gov.tw」，包含「.gov」政府機關網址，由此可知，信件內的網址為假冒的可疑網址。

事實查核中心點開連結測試，發現網站會要求民眾輸入手機號碼、驗證碼，且即便輸入虛構的數字，仍然可以進入「載具綁定驗證專區」，這並不合理。而該頁面接著又會顯示因信用卡歸戶異常，所以要輸入信用卡持卡人的姓名、卡號、有效期限和驗證碼。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

悠遊卡公司發公告！專家教3招識破假網站

對此，悠遊卡公司日前發布公告，強調悠遊卡公司不會透過簡訊、E-mail或電話，以「發票中獎」等名義要求或通知用戶，提供「簡訊、交易驗證碼」或任何帳戶及個人資料，所以請用戶不要點選不明連結、信件，也不要填寫任何個資、帳戶資訊等，以免落入詐騙陷阱。

資安專家劉彥伯先前也曾指出，這類詐騙網站通常會製作得和官方網站非常相似，目的是為了騙取民眾的信用卡號、到期日、安全碼，以盜刷卡片。劉彥伯建議，民眾可以透過以下三種方式來辨識真偽：

1、檢視網址：確認是否為官方的「.gov.tw」。

2、功能測試：詐騙網站通常只有「輸入資料」的欄位有作用。民眾可嘗試點擊頁面上的其他超連結（如Logo、相關法規、隱私權政策等），若無法點擊或只會重新整理，即為假網站。

3、輸入測試：在要求輸入帳號密碼或個資的欄位，故意輸入編造的假資料（如亂碼手機號、假身分證字號）。若系統仍然讓您通過驗證並進入下一步（通常是要求輸入信用卡），則百分之百是詐騙網站。

至於真實悠遊卡雲端發票的中獎領獎方式為何？悠遊卡官網指出，民眾將發票存入悠遊卡中獎，若在中獎前未歸戶，民眾可以持通知至「7-11 ibon」或「全家 Famiport」查詢並列印中獎發票；若已經歸戶，財政部會發送信件通知得獎人，並依指示完成發票兌獎，民眾可於開獎日後自行登入「財政部電子發票整合服務平台」查詢。

財政部也提醒，財政部電子發票整合服務平台不會透過E-mail來要求輸入信用卡號資訊，民眾若收到信件，也不妨多加留意寄件的電子信箱，財政部電子發票服務平台真實信箱為「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

悠遊卡發票中獎信件台灣事實查核中心事實查核中心事實查核詐騙

