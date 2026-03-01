迎接綠色慶典！花蓮分署3月份24場贈苗活動　光復7場免發票可領

▲花蓮分署3月份贈苗活動計24場一覧表。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著春意漸濃，林業及自然保育署花蓮分署準備好迎接一年一度的綠色慶典，今年植樹月系列活動3月起正式啟動。今年以「原地扎根‧韌性森活」為活動精神，除了全縣由北至南共24場次的贈苗盛會外，最具指標性的區域植樹大場將於3月14日(星期六)上午9時20分，在國立花蓮高級農業職業學校畜牧場熱鬧舉行。

分署另針對去年受馬太鞍溪堰塞湖影響而致災的光復鄉，特別安排7場次的贈苗活動，以綠色能量撫慰受災鄉民，協助重整美麗家園。

▲針對光復鄉7場次，民眾免發票即可免費領取。

花蓮分署表示，有別於往年，除延續與花蓮縣政府自民國99年以來合辦區域植樹活動以外，今年首次以「產學深度融合」與「精準社區關懷」為雙主軸，14日當天將與花蓮高農正式簽署合作備忘錄（MOU），宣誓成為永續林業戰略新夥伴，開創東部林業教育新篇章。雙方基於資源共享，規劃五年內落實人才培育、林下經濟示範、國產材應用實作及資源互惠等四大願景，將林業專業向下扎根，培育在地未來人才。

活動選定花蓮高農1.6公頃畜牧場為植樹基地，翻耕移除外來種銀膠菊，並栽植 5 年期相思樹、15 年期楓香及 30 年期台灣櫸等不同伐期經濟樹種。透過「從育苗到加工」的完整體驗，將森林轉化為實務教室，具體實踐國產材與林下經濟政策。

花蓮分署特別說明另一主軸精準社區關懷，是為加速復建去年堰塞湖致災最嚴重的光復鄉，將陸續在鄉境內舉辦7場次贈苗活動，提供具景觀及生態價值的原生苗木，協助鄉親重整家園美學，只要是光復鄉民，無需發票即可免費領苗。透過植樹的生命力，美化災損環境，更為社區注入重生的希望與韌性，將植樹行動轉化為溫暖的社會支持能量，將公部門的關懷送到最需要的災民手中。

花蓮分署指出，區域植樹活動不只植樹及贈苗，也是一場多采多姿的市集盛宴。今年30個攤位涵蓋國產材應用、國土綠網保育成果、林下經濟推廣以及花蓮高農森林科的教學展示。亮點包括「森林經營實作區」，民眾可以體驗模擬人工林的「疏伐」操作，理解森林需要陽光與適度修剪才能健康的奧秘。在「部落工藝區」，將展現太魯閣族傳統織布與銅門小達刀的精湛技藝，並展示如何將疏伐剩餘料轉化為高品質精油，實踐循環經濟。在「在地風味區」，結合部落智慧推出的紅藜加工品、原民馬告科麵包及竹筒飯，讓參與者從舌尖感受與自然共生的純粹美好。

分署還邀請近期竄紅的療癒系樂團-「Nina & John 那就醬樂團」及「依錚依靜樂團」現場演出，用聽覺釋放生活壓力。前者由排灣族主唱Nina與來自美國西雅圖吉他手John組成的原創組合，音樂風格融合了爵士、放克與搖滾，歌詞中充滿了對東海岸山海氣勢的讚頌，將帶給現場民眾一場磅礴的視聽感受。還有依錚依靜樂團，音樂靈感多源自自然與生活感，以純淨、療癒的民謠風格著稱，擅長以音樂書寫生命。歡迎在分署精心安排的森林場域及大自然的天幕下，聆聽自然與曠野的心靈共鳴。

植樹月期間民眾詢問度最高的贈苗活動也有新亮彩。為了讓「韌性森活」不只是一句口號，分署精選10種具備高度適應力的原生苗木供民眾領取。在居家綠籬與防護選擇上，提供耐旱耐鹽的厚葉石斑木與田代氏石斑木，後者紅褐色的新葉不僅吸睛，更具備誘鳥功能；若希望增添家園芬芳，山黃梔的清雅香氣是最佳選擇；針對需要美化且忌積水的環境，則推薦具備優雅傘形樹冠與灰白色葉片的蘄艾（芙蓉）。此外，還有能吸引昆蟲授粉的蜜源植物雙花金絲桃，以及極具經濟與造景價值的長青喬木台灣肖楠。

牛樟樹姿雄偉、葉具樟香，適合做為庭園或行道綠蔭樹；楓香秋冬葉色轉橘紅，為營造季節景觀的亮點；月橘枝葉光亮、花香濃郁且耐修剪，是綠籬與造型綠雕的理想選擇；而越橘葉蔓榕為榕屬木質藤本，匍匐覆地或垂掛生長，覆蓋性佳，適用於坡地水土保持、植生牆與綠地造景，其深紅色果實亦具誘鳥與觀賞價值。從高大喬木到地被植物層次分明，十種苗木全面兼顧生態功能、景觀美學與環境適應力，讓民眾在不同空間條件下，都能打造兼具韌性與綠意的生活環境。



民眾只需捐出今年1至3月發票3張，即可兌換1株原生種樹苗，所有發票將捐贈公益使用。分署也呼籲民眾多加利用官方臉書粉絲專頁進行線上預約，以分流領苗，共同落實低碳生活。

花蓮分署誠摯邀請鄉親3月份一同加入植樹月活動，為花蓮種下韌性未來，讓森林與生活共好。各場次詳細資訊，可上花蓮分署官網及臉書粉絲頁查詢。

