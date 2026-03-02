假借收購草莓收貨後斷聯！苗栗農友損失數百萬　惡男桃園被逮

▲葉姓男子詐騙大湖地區草莓農，得手數百萬草莓逃匿桃園，警方昨逮捕歸案法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣大湖地區為國內草莓主要產地，農曆過年前後正值盛產，日前傳出詐騙草莓農鮮果案。自稱蔬果大盤商的葉姓男子，涉嫌以高價收購草莓為藉口，至少詐騙20多名農民市價數百萬草莓後便人間蒸發，犯案後斷絕通訊躲避檢警查緝，警方昨（1）日偕同桃園警方逮捕葉嫌，今天依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

大湖警分局今天指出，2月27日接獲數名農友報案，指稱一名台中地區草莓盤商葉姓男子（50歲），以不挑選果實尺寸大小，全面收購鮮果，2月初正常支付貨款載走草莓，農友不疑有他交易，未料葉男2月中旬以春節將至，銀行作業繁忙或未營業為藉口，未依約支付貨款，變更聯絡方式甚至直接失聯，農民驚覺被詐騙報警求助。警方初步統計，大湖、獅潭、苗栗、銅鑼等地共20餘位農友被詐騙，造成數百萬元損失。





警方據報調閱各地監視系統，分析涉案車輛後，發現葉嫌潛逃至北部縣市躲藏，並使用他人的交通工具、斷絕對外通訊，規避檢警查緝；但在苗栗檢警密切合作及桃園市警方積極協助下，昨日在桃園市蘆竹區租屋處，順利將涉案葉姓男子拘捕到案，相關協助販售、載運草莓司機亦全部通知到案接受調查。

警方在葉嫌身上起獲10多萬現金和數本銀行存摺，目前正分析金流去向，釐清詐騙農民草莓銷售的不法所得去向和是否有共犯？今天將依詐欺背信罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

大湖分局呼籲，近期正值草莓產季，交易熱絡，農友進行大宗農產品交易時，除依既有交易習慣外，仍應審慎查核交易對象背景及聯絡方式，妥善保存交易紀錄與相關對話內容。如遇對方收貨後失聯、臨時更換聯絡方式或聯繫異常等情形，應提高警覺，儘速向警察機關報案，或撥打165反詐騙專線諮詢，保障自身辛勞成果。