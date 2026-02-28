故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

▲統一發票真的有錯字。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

發票藏超狂巧思！一名網友表示，聽小孩說「每一期發票都有一個錯字」，讓他超震驚，還真的拿今年1至2月發票對字檢查，看了老半天卻找不到，直呼「只有我不知道嗎？」文章曝光後，網友超快就找到錯字，「台灣人太聰明了」、「活了42年才知道」。

一名網友在Threads驚呼，最近聽到孩子分享一則「超級冷知識」，原來每一期發票都會有一個錯字，讓原PO直呼「只有我不知道嗎？」

對此，原PO也發揮實驗精神，真的找出115年1至2月發票對著字一個一個看，無奈盯了老半天卻完全找不到，忍不住上網求解。

抓到「舉」是錯字！下面變成干

文章曝光後，有網友發現錯字在正面最下方，「舉的最下面，變成了干」、「是不是舉錯了」、「沒記錯的話是防偽設計，故意有錯字」、「活了42年才知道這件事」、「紙本發票除了下面這邊以外，上面抬頭那邊也是會有出現錯別字的機率的」、「剛剛才知道發票印花是十二生肖，現在又知道發票上會故意打錯字來防偽，在脆上真的能學到不少東西」、「我摸過數以萬計的發票了居然不知道這資訊」、「台灣人太聰明了」。

真的超難發現！蔡阿嘎：網「糸」少了一撇

也有網友分享百萬網紅蔡阿嘎影片「不知道也不會死的冷知識」，就有聊到每期的統一發票都有一個錯字，目的就是防止被偽造，因此會有1至2個隱藏錯字，像是114年7至8月發票來說，其中網址就出現錯字，「糸字旁就少了一撇」，讓現場來賓直呼「太精細了吧！」

▼114年7至8月發票，網少了一撇。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎543）

