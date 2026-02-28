　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

▲▼ 統一發票。（圖／記者劉維榛攝）

▲統一發票真的有錯字。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

發票藏超狂巧思！一名網友表示，聽小孩說「每一期發票都有一個錯字」，讓他超震驚，還真的拿今年1至2月發票對字檢查，看了老半天卻找不到，直呼「只有我不知道嗎？」文章曝光後，網友超快就找到錯字，「台灣人太聰明了」、「活了42年才知道」。

一名網友在Threads驚呼，最近聽到孩子分享一則「超級冷知識」，原來每一期發票都會有一個錯字，讓原PO直呼「只有我不知道嗎？」

對此，原PO也發揮實驗精神，真的找出115年1至2月發票對著字一個一個看，無奈盯了老半天卻完全找不到，忍不住上網求解。

抓到「舉」是錯字！下面變成干

文章曝光後，有網友發現錯字在正面最下方，「舉的最下面，變成了干」、「是不是舉錯了」、「沒記錯的話是防偽設計，故意有錯字」、「活了42年才知道這件事」、「紙本發票除了下面這邊以外，上面抬頭那邊也是會有出現錯別字的機率的」、「剛剛才知道發票印花是十二生肖，現在又知道發票上會故意打錯字來防偽，在脆上真的能學到不少東西」、「我摸過數以萬計的發票了居然不知道這資訊」、「台灣人太聰明了」。

真的超難發現！蔡阿嘎：網「糸」少了一撇

也有網友分享百萬網紅蔡阿嘎影片「不知道也不會死的冷知識」，就有聊到每期的統一發票都有一個錯字，目的就是防止被偽造，因此會有1至2個隱藏錯字，像是114年7至8月發票來說，其中網址就出現錯字，「糸字旁就少了一撇」，讓現場來賓直呼「太精細了吧！」

▼114年7至8月發票，網少了一撇。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎543）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎543）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／以色列開戰了！全境立即進入緊急狀態
消防車路口翻車！　瞬間畫面曝
快訊／悍將啦啦隊異動！　2人Thank You
快訊／消防車翻車！遭撞畫面曝　7人受傷送醫
獨／金錢豹董事長辭世...3/10告別式　數百員工全員出席
5歲童掉落嘉南大圳死亡！連假探親成永別　將解剖確認死因

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「自由花蕊展」破10萬人次參觀　李遠感性發文：想哭就哭吧

連4年紀念228！摩斯發文被讚爆　網友喊：等一下就吃

約吃飯提早抵達「突傳來1訊息」惹火友人！全場吵翻：超失禮

故意的！發票「這錯字找超久」蔡阿嘎驚呆　一票人：活42年才知

日籍主管要來玩送啥好？大票仍推爆「鳳梨酥」　口袋名單曝

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

菜單多2字「價格直接變貴」　大票人有感！老饕怒指它：最敢漲50%

郵局網路轉定存限額降至100萬　114萬戶受影響

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情挨罵：為何不早說

下周連5天溼答答「周二雨最大」　恐有雷擊劇烈天氣

古林睿煬轉換正賽心態飆156公里　挨轟回穩多虧陳偉殷提點

快訊／以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

杜汶澤坦承來台前不知228　「珍惜最後一個講中文的自由國家」

記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

INI許豊凡太可愛超圈粉！橋本環奈笑喊：他是國民孫子

李竺芯橫掃金曲獎爆紅！　高顏值爸媽曝光...她嗨喊：下巴長是長壽

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

OpenAI攜手美軍！與「戰爭部」達成協議　機密網路導入AI模型

【被質疑假摔？】女騎士車禍！慢動作倒地 兒出面喊冤：脊椎骨折

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

摺菜單賠480元！　家長不打算退款：為孩子行為負責

台女童澀谷被撞　各國網友聲援：譴責暴力

有車有房、年薪93萬！作業員女友1原因「狂嫌不長進」

清大2025年收到「美國捐款160萬」！源頭曝

台北101點燈挨酸　賈永婕271字曝心聲

茶の魔手分店「沒吃你家大米」被炎上！　Google顯示歇業了

隔熱紙新法今上路「517款合格型號」一次查　檢驗沒過罰1800元

義美「228限定綠豆潤」只有今天賣　神祕標記意涵曝

林氏璧在日被故意撞　網指1國也很嚴重

被通知發票中獎！下秒18萬飛了

被通知發票中獎！下秒18萬飛了

詐騙手法多變，民眾務必提高警覺。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一則案例，當事人收到了發票中獎的通知信後，不疑有他的點擊進入，並依指示填寫信用卡等資訊，但沒想到，隨後卻遭盜刷，這才驚覺落入釣魚陷阱。

蔡阿嘎回北港「嗑整隻青蛙湯」：整隻啃才爽！

蔡阿嘎回北港「嗑整隻青蛙湯」：整隻啃才爽！

7-ELEVEN限定！買純喫茶登錄發票抽傳說對決限量小卡全套組

7-ELEVEN限定！買純喫茶登錄發票抽傳說對決限量小卡全套組

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

陸「春節」振興經濟推發票兌獎金 家電日用品「舊換新」撒幣625億

花蓮出現偽造洪災捐款收據　警：假善人真詐騙

花蓮出現偽造洪災捐款收據　警：假善人真詐騙

關鍵字：

發票錯字偽造防偽蔡阿嘎

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

