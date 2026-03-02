　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

別上當！《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用　徵臨演1000騙個資

▲《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用。（圖／警方提供）

▲《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣近期正在籌辦年度桐花祭活動，其中邀請到韓國知名原創表演《韓國塗鴉秀》到員林演藝廳演出，消息一出讓許多藝文愛好者相當期待。沒想到這股熱潮卻被詐騙集團盯上，竟在網路上冒名徵求「臨時演員」，企圖騙取民眾個資或誘導匯款，警方已介入調查並要求平台下架假訊息。

▲彰化打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

▲彰化縣警局打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

彰化縣警察局長陳世煌今天（2日）在打詐儀表板記者會上特別提出警告，指出詐騙集團近期盜用《韓國塗鴉秀》的名義，在網路社群平台上散布徵才訊息，內容聲稱要在員林演藝廳徵求臨時演員，每場酬勞1000元。不少民眾看到消息後躍躍欲試，甚至有人私下詢問相關細節。

警方獲報後主動聯繫文化局查證，文化局明確表示雖然確有邀請《韓國塗鴉秀》來台演出，但從未對外徵求任何臨時演員。警方進一步分析發現，這根本是詐騙集團的陷阱，目的是想藉此騙取求職者的個人資料，或是進一步誘導民眾進行假交易、騙取金錢。目前警方已要求相關網路平台將假訊息下架，並擴大追查幕後的詐騙集團成員。

▲彰化打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

彰化縣警局同步同時公布今年1月份的詐欺犯罪統計數據，總計受理詐欺案件604件，財損金額約1億8798萬元。不過若以每10萬人口計算，彰化縣的受理件數排名全國第15名、財損金額排名第16名，整體治安狀況仍維持穩定。

彰化縣警察局統計，年初至今已瓦解10個詐欺集團，逮捕68名犯嫌，查扣不法所得包括汽車和現金，總價值高達1480萬餘元。同時透過和金融機構的合作，成功攔阻民眾匯款6427萬餘元，總計阻斷詐團金流突破7907萬元，同時針對詐欺車手經常出沒的「6大提款熱點」，包括車站、交流道周邊以及超商死角等區域，警方也加強部署。

▲彰化打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

▲鹿港警分局逮捕詐騙車手（圖／警方提供）

日前彰化分局泰和派出所員警在熱點埋伏時，發現可疑人士疑似正在提領贓款，立即通報啟動攔截圍捕，民族路派出所隨後成功攔截可疑車輛，當場逮捕林姓和吳姓兩名車手，並搜出67張金融卡、360萬餘元現金、手機和犯案車輛。

另外鹿港分局草港派出所也破獲一起假交友結合假投資的詐騙案。被害人總共被騙走30萬餘元，事後驚覺上當趕緊報警，警方成立專案小組循線追查，順利埋伏逮捕車手，同樣查扣手機和涉案車輛，全案依詐欺罪和洗錢防制法移送法辦。

▲彰化打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

陳世煌特別提醒民眾，如果在ATM領錢時發現旁邊的人刻意戴口罩、用外套遮住臉部，或是頻繁更換多張金融卡提款，這些都很可能就是詐騙車手。民眾若發現可疑情況向警方檢舉，一旦破案還能獲得檢舉獎金。

他也警告，近期「二次詐騙」相當猖獗，詐騙集團經常冒充律師、駭客或假檢警，謊稱可以幫忙追回被騙的錢，但要求先付手續費。警方強調，只要看到「付費才能追款」的廣告，百分之百是詐騙。至於這次冒用《韓國塗鴉秀》的假徵才訊息，也呼籲民眾務必提高警覺，有任何疑問請立刻撥打110或165反詐騙專線查證，一起守護自己的財產安全。

▲彰化打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
324 0 7960 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出
精準押中「美開轟伊朗」時間點！　狂撈3千萬
伊朗「革命衛隊總部」被炸爛　瞬間畫面曝
快訊／伊朗宣稱：美軍死傷破560人　6名CIA高官亡
中東領空一片淨空！　全球航線大亂
公車輾斃北市婦！　大都會客運發聲明
郭正亮再評：哈米尼故意殉教！　美國不講武德
八德路下公車遭輾頭慘死　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

假借收購草莓收貨後斷聯！苗栗農友損失數百萬　惡男桃園被逮

快訊／四大神獸「山豬王」起標價9500萬流標！　現場一陣譁然

別上當！《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用　徵臨演1000騙個資

快訊／北捷行天宮站「車廂內喊殺人」！　警掌握犯嫌身份了

趁哥哥吃早餐...藍波刀猛刺胸腹8刀險奪命！弟爭產不成先入獄

聽聞「台灣人情味濃厚」　法籍一家三口單車環台印證了

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

哈米尼證實身亡！32年獨裁統治畫下句號　回顧伊朗最高領袖一生

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆　動手男被壓制送辦

汐止皇兒小舖火警

統一獅韓援趙娟週迎新球季　暖心喊學妹「免煩惱」：我是1年半老屁股

巧遇村上宗隆求大谷簽名！林維恩笑談結局　與費仔寒暄左投還右投

怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

假借收購草莓收貨後斷聯！苗栗農友損失數百萬　惡男桃園被逮

快訊／四大神獸「山豬王」起標價9500萬流標！　現場一陣譁然

別上當！《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用　徵臨演1000騙個資

快訊／北捷行天宮站「車廂內喊殺人」！　警掌握犯嫌身份了

趁哥哥吃早餐...藍波刀猛刺胸腹8刀險奪命！弟爭產不成先入獄

聽聞「台灣人情味濃厚」　法籍一家三口單車環台印證了

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

怨女兒沒探望癌末母！父冒名發信「同性伴侶身首異處」：盼瞻仰遺容

WBC韓國隊對決阪神虎！旅美球員登場　郭彬球數控管、金倒永會守備

快訊／四大神獸「馬王」法拉利　1億3500萬元拍出

美媒大膽預測　大谷翔平新賽季同時奪下MVP、賽揚獎

向山本由伸訓練師取經「標槍訓練」　貝茲：感受到正面變化

傳藍推「3500億＋N」軍購版本　鍾佳濱批：國防不是菜市場喊價

Claude盯上ChatGPT　推出跨平台記憶搬家功能搶用戶

屏東楓港溪風電案再掀爭議　自救會北上陳情抗議批「假民意」

《新網球王子》剩6回完結！系列37年作者感性：見證龍馬最後比賽

貪小失大！基隆女偷20元水管刷被抓　重罰500倍下場超慘

【33台豪車要標了】太子集團超跑大軍移到警專　3／2準備競標

社會熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

亂移別人機車！　律師揭風險：這條就算你的

大葉高島屋暴力事件！2櫃姐無辜遭毆

即／高雄女墜3F露台亡！妹買完早餐聞噩耗淚崩

快訊／上班快改道！　國1「4車追撞」塞爆

快訊／太子集團超跑開標！「四大神獸」蛙王5600萬拍出

機慢車道變右轉專用？女騎士險遭擦撞台南路權劃設掀爭議

已婚男師帶女學生摩鐵「避雨」！她提告後墜樓亡

驚悚畫面曝！公車輾死69歲婦　司機渾然不知開回北投

太子集團「夢幻豪車」開賣！超跑大軍排開如車展

即／捷運行天宮站「旅客揚言殺人」！　警持盾牌衝月台沒找到人

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

更多熱門

相關新聞

彰化暴走男「持刀+榔頭」猛擊　強破鄰居大門

彰化暴走男「持刀+榔頭」猛擊　強破鄰居大門

彰化縣北斗鎮於2月16日除夕當天發生一起鄰居持刀械恐嚇的驚悚事件，當時警方獲報到場雖然已經平息，警詢後立即將該名衝動男送辦，但事發當下的監視器畫面近日在臉書社團流出，只見一名身穿拖鞋短褲男手持榔頭與長刀，瘋狂敲打鄰居大門，畫面曝光後引發當地居民恐慌。

詐團車手慘了　「黃金飆漲」恐賠4260萬

詐團車手慘了　「黃金飆漲」恐賠4260萬

彰化年後首場「送肉粽」　完整路線曝光

彰化年後首場「送肉粽」　完整路線曝光

超商撿走紅包　婦歸還辯「以為是我的」遭法辦

超商撿走紅包　婦歸還辯「以為是我的」遭法辦

尾隨前車到派出所　駕駛酒測0.86辯認錯人

尾隨前車到派出所　駕駛酒測0.86辯認錯人

關鍵字：

彰化韓國塗鴉秀文化局演藝廳個資詐騙

讀者迴響

熱門新聞

即／台北恐怖肇逃！行人遭車輪爆頭臟器外露

快訊／伊朗向美航母「林肯號」射4飛彈

4天不睡覺！男大生「廁所一聲慘叫」倒地　母心碎拔管

伊朗無人機炸機庫　歐洲3國：準備對等防衛

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」

伊朗新任領導層想談判　川普：我同意了

快訊／8級強風要來了　全台下3天

喊60次不要！她控男網友性侵求償120萬吞敗

伊朗護衛艦遭擊沉！美：放下武器棄船

20歲妹有息肉！醫「從陰道進入」手術　媽嚇瘋：還沒交男友

川普認了！　美軍恐面臨「更多人犧牲」

性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

即／婦慘死公車輪下！司機一路開回總站遭逮

王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

說服川普下令空襲伊朗　背後2大推手

更多

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面