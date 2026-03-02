別上當！《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用　徵臨演1000騙個資

▲《韓國塗鴉秀》彰化演出遭冒用。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣近期正在籌辦年度桐花祭活動，其中邀請到韓國知名原創表演《韓國塗鴉秀》到員林演藝廳演出，消息一出讓許多藝文愛好者相當期待。沒想到這股熱潮卻被詐騙集團盯上，竟在網路上冒名徵求「臨時演員」，企圖騙取民眾個資或誘導匯款，警方已介入調查並要求平台下架假訊息。

▲彰化縣警局打詐成果豐碩。（圖／警方提供）

彰化縣警察局長陳世煌今天（2日）在打詐儀表板記者會上特別提出警告，指出詐騙集團近期盜用《韓國塗鴉秀》的名義，在網路社群平台上散布徵才訊息，內容聲稱要在員林演藝廳徵求臨時演員，每場酬勞1000元。不少民眾看到消息後躍躍欲試，甚至有人私下詢問相關細節。

警方獲報後主動聯繫文化局查證，文化局明確表示雖然確有邀請《韓國塗鴉秀》來台演出，但從未對外徵求任何臨時演員。警方進一步分析發現，這根本是詐騙集團的陷阱，目的是想藉此騙取求職者的個人資料，或是進一步誘導民眾進行假交易、騙取金錢。目前警方已要求相關網路平台將假訊息下架，並擴大追查幕後的詐騙集團成員。

彰化縣警局同步同時公布今年1月份的詐欺犯罪統計數據，總計受理詐欺案件604件，財損金額約1億8798萬元。不過若以每10萬人口計算，彰化縣的受理件數排名全國第15名、財損金額排名第16名，整體治安狀況仍維持穩定。

彰化縣警察局統計，年初至今已瓦解10個詐欺集團，逮捕68名犯嫌，查扣不法所得包括汽車和現金，總價值高達1480萬餘元。同時透過和金融機構的合作，成功攔阻民眾匯款6427萬餘元，總計阻斷詐團金流突破7907萬元，同時針對詐欺車手經常出沒的「6大提款熱點」，包括車站、交流道周邊以及超商死角等區域，警方也加強部署。

▲鹿港警分局逮捕詐騙車手（圖／警方提供）

日前彰化分局泰和派出所員警在熱點埋伏時，發現可疑人士疑似正在提領贓款，立即通報啟動攔截圍捕，民族路派出所隨後成功攔截可疑車輛，當場逮捕林姓和吳姓兩名車手，並搜出67張金融卡、360萬餘元現金、手機和犯案車輛。

另外鹿港分局草港派出所也破獲一起假交友結合假投資的詐騙案。被害人總共被騙走30萬餘元，事後驚覺上當趕緊報警，警方成立專案小組循線追查，順利埋伏逮捕車手，同樣查扣手機和涉案車輛，全案依詐欺罪和洗錢防制法移送法辦。

陳世煌特別提醒民眾，如果在ATM領錢時發現旁邊的人刻意戴口罩、用外套遮住臉部，或是頻繁更換多張金融卡提款，這些都很可能就是詐騙車手。民眾若發現可疑情況向警方檢舉，一旦破案還能獲得檢舉獎金。

他也警告，近期「二次詐騙」相當猖獗，詐騙集團經常冒充律師、駭客或假檢警，謊稱可以幫忙追回被騙的錢，但要求先付手續費。警方強調，只要看到「付費才能追款」的廣告，百分之百是詐騙。至於這次冒用《韓國塗鴉秀》的假徵才訊息，也呼籲民眾務必提高警覺，有任何疑問請立刻撥打110或165反詐騙專線查證，一起守護自己的財產安全。