社會 社會焦點 保障人權

消防小隊長詹能傑救人殉職　基隆市府追贈獎章、追晉職務

▲▼小隊長詹能傑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防小隊長詹能傑因公殉職，依法追贈獎章、追晉職務啟動全方位關懷。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局小隊長詹能傑日前因公英勇殉職，為守護市民生命安全付出寶貴生命，消息傳出後各界深感哀痛。基隆市政府表達最深沉的哀悼與不捨，並向其家屬致上最誠摯的關懷與敬意，強調詹小隊長堅守崗位、無畏風險的精神，已成為基隆市最令人敬重的典範。

基隆市府依法追贈表彰　追晉分隊長職務

為表彰詹能傑忠勇事蹟與卓越貢獻，市府已依相關法規，全面啟動追贈與褒揚作業，包括依《獎章條例》頒給楷模獎章、依《褒揚條例》呈請中央核予褒揚，並依《消防專業獎章頒給辦法》頒授消防獎章；同時，將依《消防人員殉職追晉職務要點》，追晉其分隊長職務，以彰顯其專業精神與奉獻價值。

基隆市府爭取入祀忠烈祠　成立治喪委員會

此外，基隆市府亦將依《忠烈祠祀辦法》，請准詹小隊長入祀忠烈祠，讓其忠勇精神永受後人景仰。市府也將成立治喪委員會，全程協助治喪事宜，靈柩將爭取以國旗及消防旗覆蓋，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，相關殯葬費用並將依法辦理減免。

教育處啟動校園關懷　陪伴孩子度過難關

在制度與榮典之外，市府更重視對家屬的實質陪伴與長期照顧。市府教育處表示，對詹小隊長殉職深感哀慟，已即刻與其子女就讀學校聯繫，啟動校園關懷與支持機制，希望在最艱難的時刻，以教育的力量陪伴孩子穩定情緒、安心成長。

心理輔導入校　建構長期支持網絡

教育處指出，已由學校專任輔導教師提供第一線情緒安撫與心理支持，讓孩子在熟悉且安全的校園環境中逐步調適；校內師長與同學也準備關懷卡片，傳遞溫柔祝福與鼓勵，讓孩子感受到滿滿的關愛與支持。

為提供更長期且專業的協助，教育處已提出心理師入校服務申請，並由輔導諮商中心於寒假期間進行評估與規劃，後續將安排持續性的入校輔導，陪伴孩子走過漫長的調適歷程；同時，也將設立「教育儲蓄戶」等資源支持機制，守護孩子的學習權益與未來發展。

基隆市府承諾不缺席　讓英雄精神永續傳承

基隆市政府強調，詹能傑小隊長的犧牲，市府不會忘記，也不會缺席照顧他的家人。未來將持續整合各局處資源，攜手學校與相關單位，在家屬與孩子需要的每一刻，提供穩定、即時且溫柔的支持，讓英雄精神得以傳承，讓愛與關懷成為前行的力量。

