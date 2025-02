財產給太少！　集團董事長遭親孫「狂砍73刀」身亡

▲86歲的拉奧(右)遭孫子基爾提(左)刺死。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度企業家拉奧(VC Janardan Rao)在家中遭利刃活活刺死,凶手竟是親生孫子。原來,孫子不滿他被分配到的財產太少,與祖父起了激烈爭執,最終鑄下大錯。

《印度斯坦時報》等外媒引述警方說法報導,凶嫌基爾提(Kirti Teja)最近剛完成研究所學位,從美國返回印度,6日晚間與母親一起拜訪外祖父。未料,媽媽正在廚房裡忙碌時,他與祖父因為財產分配起了爭執,氣得拔出刀子行凶,就連上前阻止的母親,也連續狂刺至少4刀。

#JustIn | 73-year-old Andhra Pradesh industrialist Janardhan Rao allegedly stabbed to death in Hyderabad by grandson over a property dispute



News18's PV Ramana with details@harishupadhya | #JanardhanRao #Hyderabad pic.twitter.com/wflQVxGoFL