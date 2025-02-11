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財產給太少！　集團董事長遭親孫「狂砍73刀」身亡

▲▼財產給太少！　集團董事長遭親孫「狂砍73刀」身亡。（圖／翻攝X）

▲86歲的拉奧（右）遭孫子基爾提（左）刺死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度企業家拉奧（VC Janardan Rao）在家中遭利刃活活刺死，凶手竟是親生孫子。原來，孫子不滿他被分配到的財產太少，與祖父起了激烈爭執，最終鑄下大錯。

《印度斯坦時報》等外媒引述警方說法報導，凶嫌基爾提（Kirti Teja）最近剛完成研究所學位，從美國返回印度，6日晚間與母親一起拜訪外祖父。未料，媽媽正在廚房裡忙碌時，他與祖父因為財產分配起了爭執，氣得拔出刀子行凶，就連上前阻止的母親，也連續狂刺至少4刀。

案發後，基爾提火速逃離現場，但已於8日落網。他的祖父當場身亡，母親被緊急送醫，目前仍在住院治療。

86歲的拉奧是Veljan Group董事長兼總經理，這是一間位於海得拉巴（Hyderabad）製造企業，業務包括液壓設備、造船、能源等。

據悉，拉奧最近任命基爾提的表哥擔任Veljan Group董事，卻只給他400萬盧比（約新台幣150萬元）的股份，讓基爾提心生不滿。

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