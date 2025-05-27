　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／母親節前夕親手悶死病兒　8旬婦獲家人諒解一審判決出爐

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市1位80歲老母親手悶死52歲重病兒，被依殺人罪送辦，家人都諒解她長年照料的心力交瘁。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名8旬老婦照料罹患重度智障與腦麻的么兒50餘年，自己也體弱多病，不堪長期心理與經濟雙重壓力，2023年將紅包塞進么兒嘴裡親手悶死，被控涉犯殺人罪嫌，老婦始終認罪、家人都諒解她，經檢辯雙方同意不採行國民法官參審，台北地院依通常程序審理後，今（27日）判老婦有期徒刑2年6月，可上訴。

本案發生於2023年5月12日上午7點多，老婦趁外籍看護離開么兒房間空檔，入內鎖門將裝有台幣1萬元的紅包塞進么兒嘴裡，以口水巾摀住么兒口鼻再貼上封箱膠帶，導致么兒窒息身亡。

看護被擋在門外起疑，到陽台張望，赫見老婦呆坐在床邊哭泣，趕緊通知家屬報警，開門驚見悲劇。檢警查明老婦育有3子，長子和妻小就住樓上，次子一家住在外地，52歲的死者是老么，自小患有重度智能障礙與腦性麻痺，癱瘓在床，無法自理生活。

老婦一路照顧么兒50多年，後來90歲老伴中風不良於行，也靠她照料，但老婦自己患有心房纖維顫動、右側頸動脈狹窄、心絞痛併冠狀動脈等疾病，2013年起持續就醫，冠狀動脈及右頸動脈還裝了支架，須按時服藥，身體狀況不佳。

尤其長期聘請外籍看護照料么兒等昂貴費用，均由兩老存款支應、捉襟見肘。事發前，老婦罹患新冠肺炎才康復，深感心力交瘁，憂慮自己年邁體弱多病、不久於人世，死後恐怕無人照顧么兒、造成家人負擔，絕望之下，選在母親節前親手殺兒。

老婦被依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後交保5萬元，去年（2024年）3月起訴，列為國民法官參審案件。老婦始終認罪，家人都諒解她，義務辯護律師聲請不採行國民法官參審，檢方同意，也贊同老婦符合自首外加情堪憫恕雙重減刑條件，檢辯雙方更一致希望從輕量刑。

法官調查認為，不堪長期照護壓力導致弒親悲劇，在我國邁向高齡化社會下屢有所聞，社會大眾對此類弒親者，多持同情態度，且本案不論就犯罪事實、罪名乃至量刑，檢辯雙方或被害人家屬均無任何分歧對立，已無必要借重國民生活經驗進行國民法官參審程序。

此外，本案被害人家屬就是被告的配偶及子女，所受傷痛，遠較一般無親屬關係兇殺案更刻骨銘心，雙方往後還須面對與修復弒親後如何相處、自處的矛盾困境，能否再承受國民法官參審程序眾多媒體、民眾旁聽的壓力，亦非無疑。

法官考量老婦身心羸弱，與家屬在至親往生的傷痛下，不願在公眾面前揭露家庭私生活領域等心情，裁准不採行國民法官參審，改由職業法官審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失
快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌
「別再搞黨魁選舉」　王鴻薇談朱交棒：勿讓被罷免藍委內外交迫
快訊／確定了！BLACKPINK來台唱2天　時間地點公布
快訊／謝國樑90度鞠躬道歉　批張淵翔：非常不應該
獨／貸款買特斯拉跑Uber養2娃+老母　高保費逼單親爸「裸奔
快訊／新莊命案！　「男女躺床」1死1傷
快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見
眭澔平驚險撤離！同團曾格爾也受重創「腳潰爛流血」
KTV歡唱心臟遭一刀刺穿亡！　兇手二審仍逃死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

通緝犯見警車催油門狂逃！撞金爐被逮　車上搜出毒品、槍彈

生醫股併購爆內線　獨董叫兒買股、會計請老婆「不要害我被抓」

前民政處長涉查個資助罷免！謝國樑90度鞠躬道歉　批：非常不應該

獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失能

17歲女爽玩男模店「簽50萬本票」　怪老爸亂爆料...這下業者慘了

新北民宅「男女躺床」1死1傷！　他眼有瘀青、頸留勒痕送醫急救

高雄騎士鬼切！害3車連環撞　他回頭看1眼跑了...超劣畫面曝

快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見

北市警涉勾結郭哲敏違法查個資遭聲押　最重記兩大過免職

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

通緝犯見警車催油門狂逃！撞金爐被逮　車上搜出毒品、槍彈

生醫股併購爆內線　獨董叫兒買股、會計請老婆「不要害我被抓」

前民政處長涉查個資助罷免！謝國樑90度鞠躬道歉　批：非常不應該

獨／特斯拉單親爸挨酸活該不保險　電動車政策「養套殺」曝政府失能

17歲女爽玩男模店「簽50萬本票」　怪老爸亂爆料...這下業者慘了

新北民宅「男女躺床」1死1傷！　他眼有瘀青、頸留勒痕送醫急救

高雄騎士鬼切！害3車連環撞　他回頭看1眼跑了...超劣畫面曝

快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見

北市警涉勾結郭哲敏違法查個資遭聲押　最重記兩大過免職

女子懷孕37週吃冷藏食物後「流產」　醫：李斯特菌高峰要來了

解放軍今早27架共機出海　18架次逾越中線配合共艦聯合戰備警巡

快訊／SGA狂轟40分準大三元　雷霆西區決賽3比1聽牌

因應美國關稅、禁團令衝擊　觀光署7月提「促進旅行業振興方案」

李程彬約韓商談生意「酒店出意外」　自嘲肢體障礙苦練4小時！

車手賺2000元倒賠73萬元　1原因還要坐牢2年4個月

社維法修正三讀　販售黃牛票加重罰3萬、深夜喧嘩不聽勸罰1萬

汛期備戰！　南消三大隊攜手六區公所操筏演練提升水災應變力

曾爆大罷免賴清德下軍令　卓冠廷首還原原意：根本沒講民進黨主導

裕民看散裝船基本面很好　海岬型船長約拉高到五成、下半年會好轉

【密集恐懼慎入】高雄多區驚見毛毛蟲大軍！網友狂喊頭皮發麻 #高雄 #毛毛蟲

社會熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃

看到行人竟加速！2女「斑馬線上狂奔」逃命

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

國小生被陸配直播　10天3起報案

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

更多熱門

相關新聞

王薀求交保100萬　女徒大喊「我沒罪」

王薀求交保100萬　女徒大喊「我沒罪」

作家王蕰（本名王江鎮）領導的宗教團體，被控去年（2024年）以集體批鬥等十大酷刑，虐死記帳出錯的蔡姓女信徒，引爆震驚社會的精舍命案，王薀與藝人信徒李威共13人被起訴涉犯傷害致死等罪嫌，在押的王薀及3名核心女信徒今（26日）被台北地院提訊，王薀表示願付100萬元交保、並佩戴電子手環或電子腳鐐防逃，女信徒梁碧茵批檢方入人於罪，律師加碼稱檢方醜化良善的共修團體，法官諭知評議後擇期裁定4人是否延押。

傾聽民間倡議　讓社會融合成為臺灣的進行式

傾聽民間倡議　讓社會融合成為臺灣的進行式

女星遭警二代前男友家暴　囚禁畫面曝光

女星遭警二代前男友家暴　囚禁畫面曝光

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀奪命下場曝

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀奪命下場曝

強化長照機構防火力南消三大辦理安檢在職訓練

強化長照機構防火力南消三大辦理安檢在職訓練

關鍵字：

殺人家暴弒親長照國民法官

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面