快訊／母親節前夕親手悶死病兒　8旬婦獲家人諒解一審判決出爐

▲北市1位80歲老母親手悶死52歲重病兒，被依殺人罪送辦，家人都諒解她長年照料的心力交瘁。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名8旬老婦照料罹患重度智障與腦麻的么兒50餘年，自己也體弱多病，不堪長期心理與經濟雙重壓力，2023年將紅包塞進么兒嘴裡親手悶死，被控涉犯殺人罪嫌，老婦始終認罪、家人都諒解她，經檢辯雙方同意不採行國民法官參審，台北地院依通常程序審理後，今（27日）判老婦有期徒刑2年6月，可上訴。

本案發生於2023年5月12日上午7點多，老婦趁外籍看護離開么兒房間空檔，入內鎖門將裝有台幣1萬元的紅包塞進么兒嘴裡，以口水巾摀住么兒口鼻再貼上封箱膠帶，導致么兒窒息身亡。

看護被擋在門外起疑，到陽台張望，赫見老婦呆坐在床邊哭泣，趕緊通知家屬報警，開門驚見悲劇。檢警查明老婦育有3子，長子和妻小就住樓上，次子一家住在外地，52歲的死者是老么，自小患有重度智能障礙與腦性麻痺，癱瘓在床，無法自理生活。

老婦一路照顧么兒50多年，後來90歲老伴中風不良於行，也靠她照料，但老婦自己患有心房纖維顫動、右側頸動脈狹窄、心絞痛併冠狀動脈等疾病，2013年起持續就醫，冠狀動脈及右頸動脈還裝了支架，須按時服藥，身體狀況不佳。

尤其長期聘請外籍看護照料么兒等昂貴費用，均由兩老存款支應、捉襟見肘。事發前，老婦罹患新冠肺炎才康復，深感心力交瘁，憂慮自己年邁體弱多病、不久於人世，死後恐怕無人照顧么兒、造成家人負擔，絕望之下，選在母親節前親手殺兒。

老婦被依殺人罪嫌送辦，檢方複訊後交保5萬元，去年（2024年）3月起訴，列為國民法官參審案件。老婦始終認罪，家人都諒解她，義務辯護律師聲請不採行國民法官參審，檢方同意，也贊同老婦符合自首外加情堪憫恕雙重減刑條件，檢辯雙方更一致希望從輕量刑。

法官調查認為，不堪長期照護壓力導致弒親悲劇，在我國邁向高齡化社會下屢有所聞，社會大眾對此類弒親者，多持同情態度，且本案不論就犯罪事實、罪名乃至量刑，檢辯雙方或被害人家屬均無任何分歧對立，已無必要借重國民生活經驗進行國民法官參審程序。

此外，本案被害人家屬就是被告的配偶及子女，所受傷痛，遠較一般無親屬關係兇殺案更刻骨銘心，雙方往後還須面對與修復弒親後如何相處、自處的矛盾困境，能否再承受國民法官參審程序眾多媒體、民眾旁聽的壓力，亦非無疑。

法官考量老婦身心羸弱，與家屬在至親往生的傷痛下，不願在公眾面前揭露家庭私生活領域等心情，裁准不採行國民法官參審，改由職業法官審理。