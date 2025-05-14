富家兄弟弒親案「重審結果出爐」　服刑逾35年可望重獲自由

▲弟弟艾瑞克（左）與哥哥萊爾（右）1992年出庭畫面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

1989年發生的梅南德茲（Menendez）兄弟弒親案震驚美國社會，由於案情涉及家暴與性虐，長年備受爭議與關注。如今，洛杉磯高等法院重審案件之後，於13日宣布「減輕」兄弟倆的量刑，使得2人有機會重獲自由。

法官耶西克（Michael Jesic）在聽證會上表示，他將重新判處2人「50年徒刑至終身監禁且可假釋」。此前，兄弟倆被判處「無期徒刑且終身不得假釋」。

目前為止，哥哥萊爾（Lyle）與弟弟艾瑞克（Erik）已經在獄中渡過35年。根據加州「青少年罪犯法」，由於案件發生時2人都不滿26歲，因此立即就有資格獲得假釋，但仍必須經過加州假釋委員會批准，預計下周舉行聽證會。

▲艾瑞克（左）和萊爾（右）已經在獄中渡過35年。（圖／達志影像／美聯社）

宣判減刑之後，萊爾和艾瑞克都發表了情緒激動的聲明。他們為自己的行為向家族道歉，並稱若有機會出獄，希望能與性虐受害者合作，幫助那些仍被監禁的人們。

1989年，當時年僅21歲與18歲的萊爾和艾瑞克，在位於比佛利山莊的自家豪宅裡，持槍殺害父母。他們宣稱長期遭受爸爸性侵，忍受雙親施加的身體、情感與性虐待，出於自衛才會弒親，但仍在同年被判有罪。

美國民眾對此案看法分歧，但隨著相關書籍與紀錄片推出，許多人相信兄弟倆應該獲釋。去年10月，時任洛杉磯郡地區檢察官加斯肯（George Gascón）建議法院重審，取消「無期徒刑且不得假釋」的量刑。不過，現任檢察官霍克曼（Nathan Hochman）3月抱持相反意見，也反對法院13日的減刑判決。

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